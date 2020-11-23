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Producție oprită
1,2 L, 2400 W
Controlul temperaturii
Alb portocaliu
Capac cu balamale
Buton de control al temperaturii pentru a asigura nivel maxim de aromă pentru băuturile tale.
Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.
Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când este gata
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Liora1
23/11/2020
Україна
Хороший чайник!
Пашет более 10 лет!!! Симпатичный и качественный. Единственный минус - сломался регулятор температуры подогрева года 3-4 назад. А в остальном претензий нет!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4678/55 Чайник
Date of Use 2018-11-23
Nastjunya
18/11/2019
Україна
Это очень классный чайник
Чайник отличный!!!! Нравится, что можно воды просто подогреть, а не кипятить и в этом огромный плюс. Дарила маме на день рождения!!!! Она в восторге.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4678/55 Чайник
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4678/55 Чайник