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  • Băuturi fierbinţi gustoase
  • Băuturi fierbinţi gustoase
  • Băuturi fierbinţi gustoase
  • Băuturi fierbinţi gustoase
  • Băuturi fierbinţi gustoase
  • Băuturi fierbinţi gustoase
  • Băuturi fierbinţi gustoase
  • Băuturi fierbinţi gustoase
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  • Băuturi fierbinţi gustoase
  • Băuturi fierbinţi gustoase
  • Băuturi fierbinţi gustoase
  • Băuturi fierbinţi gustoase
  • Băuturi fierbinţi gustoase
  • Băuturi fierbinţi gustoase
  • Băuturi fierbinţi gustoase

Producție oprită

Viva CollectionFierbător

HD4678/55

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Băuturi fierbinţi gustoase
Pentru aromă maximă, o băutură fierbinte trebuie preparată la o temperatură ideală: ceaiul verde are nevoie de apă până la 80°C, cafeaua instant 90°C, iar ceaiul negru, ciocolata caldă sau supa 100°C. Roteşte butonul de comandă către pictograma din dreapta şi savurează băutura preferată.
Vezi toate beneficiile

Cu setări optime de temperatură pentru băutura ta

Băuturi fierbinţi gustoase

  • 1,2 L, 2400 W

  • Controlul temperaturii

  • Alb portocaliu

  • Capac cu balamale

Buton de control al temperaturii pentru a asigura nivel maxim de aromă

Buton de control al temperaturii pentru a asigura nivel maxim de aromă

Buton de control al temperaturii pentru a asigura nivel maxim de aromă pentru băuturile tale.

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Bobină pentru cablu de alimentare pentru depozitare uşoară

Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.

Sistem de siguranţă multiplă

Sistem de siguranţă multiplă

Sistem de siguranţă multiplă împotriva încălzirii în gol, cu oprire automată atunci când este gata

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

23/11/2020

Україна

Україна

Хороший чайник!

Пашет более 10 лет!!! Симпатичный и качественный. Единственный минус - сломался регулятор температуры подогрева года 3-4 назад. А в остальном претензий нет!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4678/55 Чайник

Date of Use 2018-11-23

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4678/55 Чайник

Date of Use 2018-11-23

18/11/2019

Україна

Україна

Это очень классный чайник

Чайник отличный!!!! Нравится, что можно воды просто подогреть, а не кипятить и в этом огромный плюс. Дарила маме на день рождения!!!! Она в восторге.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4678/55 Чайник

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4678/55 Чайник

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