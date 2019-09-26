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Producție oprită
Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie
Funcţia unică „indicator pentru o ceaşcă” a acestui elegant fierbător Philips HD4676/40 îţi permite să fierbi numai cantitatea de apă necesară. Aşadar, poţi economisi uşor până la 66% din energie şi poţi reduce impactul asupra mediului.
1,0 L, 2400 W
indicator pentru 1 ceaşcă
Alb-lavandă
Capac cu balamale
Permiţând consumatorilor să fiarbă cantitatea de apă de care au nevoie şi economisind aşadar energie şi apă într-o proporţie de până la 66%, contribuind la un mediu mai sănătos.
Elementul de oţel inoxidabil ascuns al fierbătorului Philips asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.
Filtru anti-calcar dublu pentru o ceaşcă curată de apă şi un fierbător mai curat.
5.0
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Vercsi
26/09/2019
Magyarország
Szuper
Szuper vízforraló, gyorsan melegít vizet, annyit amennyit szeretnék, könnyű tisztán tartani, jó benne a vízszűrő és nagyon szép.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4676/40 Vízforraló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4676/40 Vízforraló
SewSew
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4676/40 Czajnik
ania2812
29/03/2016
Polska
Świetny wybór.
Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4676/40 Czajnik
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4676/40 Czajnik