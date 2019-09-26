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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle HD4676/40
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Mini kettle
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Kettle

Producție oprită

Viva CollectionFierbător

HD4676/40

5

| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie

Funcţia unică „indicator pentru o ceaşcă” a acestui elegant fierbător Philips HD4676/40 îţi permite să fierbi numai cantitatea de apă necesară. Aşadar, poţi economisi uşor până la 66% din energie şi poţi reduce impactul asupra mediului.

Vezi toate beneficiile

Acest fierbător economiseşte până la 66 % energie

Poţi fierbe exact ceea ce îţi trebuie

  • 1,0 L, 2400 W

  • indicator pentru 1 ceaşcă

  • Alb-lavandă

  • Capac cu balamale

Indicator o ceaşcă pentru a fierbe doar apa de care ai nevoie

Indicator o ceaşcă pentru a fierbe doar apa de care ai nevoie

Permiţând consumatorilor să fiarbă cantitatea de apă de care au nevoie şi economisind aşadar energie şi apă într-o proporţie de până la 66%, contribuind la un mediu mai sănătos.

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Element de încălzire plat pentru fierbere rapidă şi curăţare uşoară

Elementul de oţel inoxidabil ascuns al fierbătorului Philips asigură fierbere rapidă şi curăţare facilă.

Filtru anti-calcar dublu pentru o ceaşcă curată de apă

Filtru anti-calcar dublu pentru o ceaşcă curată de apă

Filtru anti-calcar dublu pentru o ceaşcă curată de apă şi un fierbător mai curat.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Szuper vízforraló, gyorsan melegít vizet, annyit amennyit szeretnék, könnyű tisztán tartani, jó benne a vízszűrő és nagyon szép.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4676/40 Vízforraló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4676/40 Vízforraló

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4676/40 Czajnik

29/03/2016

Polska

Polska

Świetny wybór.

Czajnik jest bardzo ładny i prezentuje się dobrze na szafce we wspólnym pokoju, szybko gotuje wodę i dosyć głośno informuje o zakończeniu gotowania ładnym dzwoneczkiem. POLECAM!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4676/40 Czajnik

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Viva Collection HD4676/40 Czajnik

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