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Producție oprită
1,5 l, 2400 W
Indicator nivel apă
Negru-argintiu
Capac cu balamale
Indicatoarele de nivel al apei uşor de citit de pe ambele părţi ale fierbătorului electric Philips pot fi utilizate de către stângaci şi dreptaci.
Capac cu balamale şi deschidere mare pentru umplere şi curăţare uşoare, evitând, de asemenea, contactul cu aburul. Fierbătorul poate fi umplut şi prin gura de scurgere.
Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.
4.8
din 5
255
Recenzii
98%
recomandă acest produs
George L.
06/03/2020
România
Cumpărător verificat
Produs foarte bun.
Produsul este foarte bun, isi face treaba bine si arata super in bucatarie. La mine se integreaza perfect cu mobilierul de bucatarie.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD4646/00 Fierbător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD4646/00 Fierbător
MyhaEla15
13/06/2019
România
foarte bun
Face tot ce trebuie, fierbe apa in timp scurt, filtrul anticalcar este de un real folos. Se opreste singur cand apa da in fiert. Recenzie din campania Philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD4646/00 Fierbător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD4646/00 Fierbător
andreiutza
18/03/2019
România
produs ok
recomand produsul, design modern, raport calitate pret exceptional
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD4646/00 Fierbător
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD4646/00 Fierbător