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  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
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  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară
  • Fierbere rapidă şi uşoară

Producție oprită

Daily CollectionFierbător

HD4646/20

4.8
| (255) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Fierbere rapidă şi uşoară
Datorită elementului plat de încălzire, fierbătorul fierbe rapid apa şi este uşor de curăţat. Filtrul anticalcar lavabil oferă apă curată şi băuturi mai curate.
Vezi toate beneficiile

Fierbător puternic, element de încălzire uşor de curăţat

Fierbere rapidă şi uşoară

  • 1,5 l, 2400 W

  • Indicator nivel apă

  • Negru-argintiu

  • Capac cu balamale

Indicatoare de nivel al apei uşor de citit pe ambele părţi

Indicatoare de nivel al apei uşor de citit pe ambele părţi

Indicatoarele de nivel al apei uşor de citit de pe ambele părţi ale fierbătorului electric Philips pot fi utilizate de către stângaci şi dreptaci.

Capac cu balamale şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Capac cu balamale şi orificiu mare pentru umplere şi curăţare uşoare

Capac cu balamale şi deschidere mare pentru umplere şi curăţare uşoare, evitând, de asemenea, contactul cu aburul. Fierbătorul poate fi umplut şi prin gura de scurgere.

Bobină pentru cablu

Bobină pentru cablu

Cablul poate fi înfăşurat în jurul bazei, de aceea este uşor să găseşti un loc fierbătorului în bucătărie.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.8

din 5

255

Recenzii

98%

recomandă acest produs

06/03/2020

România

România

Cumpărător verificat

Produs foarte bun.

Produsul este foarte bun, isi face treaba bine si arata super in bucatarie. La mine se integreaza perfect cu mobilierul de bucatarie.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD4646/00 Fierbător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD4646/00 Fierbător

13/06/2019

România

România

foarte bun

Face tot ce trebuie, fierbe apa in timp scurt, filtrul anticalcar este de un real folos. Se opreste singur cand apa da in fiert. Recenzie din campania Philips.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD4646/00 Fierbător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD4646/00 Fierbător

18/03/2019

România

România

produs ok

recomand produsul, design modern, raport calitate pret exceptional

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD4646/00 Fierbător

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD4646/00 Fierbător

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