Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
5 l
Oala interioară cu înveliş foarte gros de 2,0 mm din amestec de aluminiu şi fier turnat asigură transmiterea uniformă a căldurii şi gătirea egală a felurilor de mâncare
Oala suplimentară permite confort în gătit şi depozitarea mai multor feluri de mâncare
Oala interioară cu 5 straturi, de 2,0 mm conduce căldura uniform pentru mâncăruri gustoase
5.0
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
danysto
07/04/2020
България
Браво, това е един чудесен уред!
Умерена мощност 970W- можете да правите всичко с него, не е необходимо да имате друг уред за готвене. Откакто го притежаваме го използваме приоритетно и сме много доволни. След три годишна употреба (почти всяка вечер, понякога и 2 пъти дневно) съм сменил вътрешния съд и практически уреда е нов. Съпругата ми погледна с недоверие на новата ни придобивка (тогава), но сега винаги отбелява "колко добре е, че го имаме". Браво на разработчиците, голямо удоволствие за мен е даго използвам - лесно и удобно се поддържа! Включвам го, поставям вътре продуктите и продължавам по своя план, когато храната е готова, уредът я съхранява топла до момента за сервиране! Безопасен е, спокоен съм, когато го оставя да готви сам, а аз или съм навън на разходка или си работя на компютъра! Браво!
Avantaje
Икономичен, удобен, включва всичко необходимо!
Dezavantaje
Не мога да съобщя за такива, не може само да прави "корички" на печени ястия, но това е извън класа му - той се справя чудесно със задушени ястия.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд
serpashk
13/09/2019
Україна
Відмінне антипригарне покриття
В старій каструлі їжа стала пригорати, тож довелося купити цю. Покриття набагато краще, ніж у тій, що поставлялася з мультиваркою!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
Vikdem
11/04/2019
Україна
Однозначно рекомендую.
Користуюсь два роки, приблизно раз на два тижні, варю каші, випікання інколи, каструля все ще в хорошому стані і внутрішня поверхня не поддряпана. Легко миється, доволі міцна, але поводитись із нею потрібно окуратно.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля