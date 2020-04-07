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Informații de legalitate

  • Oală interioară suplimentară durabilă
  • Oală interioară suplimentară durabilă
  • Oală interioară suplimentară durabilă
  • Oală interioară suplimentară durabilă
  • Oală interioară suplimentară durabilă
  • Oală interioară suplimentară durabilă
  • Oală interioară suplimentară durabilă
  • Oală interioară suplimentară durabilă

Producție oprită

Daily CollectionOală interioară

HD3737

5
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Oală interioară suplimentară durabilă
Oala interioară rezistentă suplimentară cu grosime de 2,0 mm oferă confort în timpul gătirii
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pentru aparate multicooker Philips HD3037

Oală interioară suplimentară durabilă

  • 5 l

Oală int. suplim. cu înveliş de 2,0 mm din amestec de aluminiu şi fier turnat

Oală int. suplim. cu înveliş de 2,0 mm din amestec de aluminiu şi fier turnat

Oala interioară cu înveliş foarte gros de 2,0 mm din amestec de aluminiu şi fier turnat asigură transmiterea uniformă a căldurii şi gătirea egală a felurilor de mâncare

Oala suplimentară vă oferă comoditate pentru gătit şi depozitarea oalelor

Oala suplimentară vă oferă comoditate pentru gătit şi depozitarea oalelor

Oala suplimentară permite confort în gătit şi depozitarea mai multor feluri de mâncare

Oala int. cu 5 straturi de 2,0 mm conduce căldura uniform pt alim. gustoase

Oala int. cu 5 straturi de 2,0 mm conduce căldura uniform pt alim. gustoase

Oala interioară cu 5 straturi, de 2,0 mm conduce căldura uniform pentru mâncăruri gustoase

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

07/04/2020

България

България

Браво, това е един чудесен уред!

Умерена мощност 970W- можете да правите всичко с него, не е необходимо да имате друг уред за готвене. Откакто го притежаваме го използваме приоритетно и сме много доволни. След три годишна употреба (почти всяка вечер, понякога и 2 пъти дневно) съм сменил вътрешния съд и практически уреда е нов. Съпругата ми погледна с недоверие на новата ни придобивка (тогава), но сега винаги отбелява "колко добре е, че го имаме". Браво на разработчиците, голямо удоволствие за мен е даго използвам - лесно и удобно се поддържа! Включвам го, поставям вътре продуктите и продължавам по своя план, когато храната е готова, уредът я съхранява топла до момента за сервиране! Безопасен е, спокоен съм, когато го оставя да готви сам, а аз или съм навън на разходка или си работя на компютъра! Браво!

Avantaje

Икономичен, удобен, включва всичко необходимо!

Dezavantaje

Не мога да съобщя за такива, не може само да прави "корички" на печени ястия, но това е извън класа му - той се справя чудесно със задушени ястия.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD3737/03 Вътрешен съд

13/09/2019

Україна

Україна

Відмінне антипригарне покриття

В старій каструлі їжа стала пригорати, тож довелося купити цю. Покриття набагато краще, ніж у тій, що поставлялася з мультиваркою!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

11/04/2019

Україна

Україна

Однозначно рекомендую.

Користуюсь два роки, приблизно раз на два тижні, варю каші, випікання інколи, каструля все ще в хорошому стані і внутрішня поверхня не поддряпана. Легко миється, доволі міцна, але поводитись із нею потрібно окуратно.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Daily Collection HD3737/03 Внутрішня каструля

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