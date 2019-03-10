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  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
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  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
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  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
  • Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară

Producție oprită

Prăjitor de pâine

HD2683/50

3.5
| (2) Recenzii
Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară
Prăjitor de pâine metalic elegant pentru a prăji pâinea după gustul oricui. Prezintă grătar de încălzire integrat pentru a încălzi ușor chiflele, covrigii și cornurile, șapte setări pentru rumenire, setare pentru dezghețare și reîncălzire. Ușor de curățat grație tăviței pentru firimituri detaşabile.
Vezi toate beneficiile

Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă

Pâine prăjită excelentă, curățare ușoară

Peretele exterior al prăjitorului de pâine rămâne rece

Peretele exterior al prăjitorului de pâine rămâne rece

Fante mari pentru diferite tipuri de pâine

Fante mari pentru diferite tipuri de pâine

Potrivit pentru diferite tipuri de pâine, datorită fantelor sale mari.

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor

Grătar de încălzire integrat pentru încălzirea chiflelor şi a cornurilor.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.5

din 5

2

Recenzii

4
3
1

10/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný společník hlavně ráno při snídani :-)

S topinkovačem Philips HD2683 jsme velmi spokojeni, po celou dobu co ho máme nám perfektně slouží a topinky z něho jsou vždy tak akorát opečeny :-)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD2683/50 Topinkovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD2683/50 Topinkovač

18/02/2025

Slovensko

Slovensko

Kde urobili sudruhovia z NDR chybu?

No tak po prve za ten 1 ci 2 a 1/2m privodny kabel by som sa spytal niekoho co je to za for??? Vseobecne vsetky hriankovace maju takuto dlzku, co je dost velka blbost. Proste tu malu vec s velkym prikonom musite mat vedla zastrcky. Je to bezpečne? podla mna nie. Druha vec, priamo tento slape ako hodiny a neprepaluje. Ale kto vyrobil tie mriezky kde sa chlirb zasuva? Date chlieb upecie sa vyberiete ho a chlieb vam okamzite vypadne. Kam? No predsa na zem...hriankovace s kratkym privodnym kablom a s mriezkou z ktorej po vybrati z chlieb vypadne by som zrusil. Asi takto 4/10

Dezavantaje

Kratky privodny kabel, nedomysleny system mriezky- chlieb z neho nechceme vypadava jam chce

Acest review a fost făcut pentru HD2683/50 Hriankovač

Date of Use 2024-01-18

Acest review a fost făcut pentru HD2683/50 Hriankovač

Date of Use 2024-01-18

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