ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent
  • Savurează o pâine prăjită excelent

Producție oprită

Prăjitor de pâine

HD2628/80

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Savurează o pâine prăjită excelent
Prăjitor de pâine Philips cu fante cu lăţime variabilă pentru pâine prăjită excelentă. Rumenită uniform, subţire sau groasă. Comod datorită funcţiilor de dezgheţare şi reîncălzire. Prezintă siguranţă în utilizare datorită funcţiei de ridicare, butonului de anulare şi peretelui exterior rece.
Vezi toate beneficiile

Prăjitor pentru pâine întotdeauna rumenită

Savurează o pâine prăjită excelent

  • 2 fante din metal

  • 2 funcţii

  • Metal lustruit, şampanie

  • Fantă lată

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment

Buton de anulare pentru a opri aparatul în orice moment

Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară

Tavă pentru firimituri adâncă şi detaşabilă pentru curăţare uşoară

Este uşor de curăţat datorită tăviţei de firimituri detaşabile.

Control reglabil al rumenirii

Control reglabil al rumenirii

Reglează după preferinţă nivelul căldurii şi obţine pâinea prăjită dorită.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

26/06/2019

България

България

Изключително добър тостер!

Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD2628/00 Тостер

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru HD2628/00 Тостер

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips