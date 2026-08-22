ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare
  • Libertatea maximă de stilizare

Aparat de tuns (Hair Clipper)Seria 9000

HC9722/15

4.5

| (282) Recenzii | 88% recomandă acest produs

Libertatea maximă de stilizare

Beneficiază de tunsori precise, efectuate cu încredere, datorită celor 28 de setări de lungime şi lamelor de titan cu autoascuţire. Creează fade-uri precise cu instrumentele pentru aspect de tuns pierdut şi bucură-te de control de nivel profesionist acasă la tine cu versatilul set Philips Barber.

Vezi toate beneficiile

Tunsori precise, fade-uri fără efort şi stilizare fină

Libertatea maximă de stilizare

  • Lame din titan cu autoascuţire

  • 28 de setări de lungime

  • Senzor PowerAdapt

  • Trim & Flow

Personalizează-ţi lookul cu 28 lungimi reglabile

Personalizează-ţi lookul cu 28 lungimi reglabile

Creează-ţi propriul stil cu cele 28 de setări de lungime, reglabile cu precizie în trepte de 1 mm. Cei trei piepteni ajustabili, cu lungimi cuprinse între 2 mm şi 28 mm, îţi oferă control deplin pentru orice stil, iar îndepărtarea pieptenelui permite o tundere precisă la 0,5 mm. Îngrijire personalizată, simplă şi sigură de fiecare dată.

Precizie maximă cu performanţă de lungă durată

Precizie maximă cu performanţă de lungă durată

Lamele noastre din titan cu autoascuțire își păstrează performanța la fiecare utilizare, oferindu-ţi rezultate consecvente. Cu maşina de tuns Philips obţii fără efort o tunsoare uniformă, care îţi menţine stilul bine definit, fără compromisuri.

Este livrat cu 4 instrumente esenţiale pentru styling

Este livrat cu 4 instrumente esenţiale pentru styling

Kitul de accesorii de frizerie format din 4 piese îţi oferă tot ce ai nevoie pentru a realiza cu încredere tunsori acasă. Include o foarfecă, un pieptene, o pelerină de frizer şi agrafe pentru păr.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.5

din 5

282

Recenzii

88%

recomandă acest produs

22/08/2026

România

România

Cumpărător verificat

Super multumit

Se încarcă repede. După 2 utilizări bateria încă ține. Ușor de curățat. Nu lasă fire netăiate

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2026-08-16

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2026-08-16

14/06/2026

România

România

Foarte bun acest aparat de tuns

Sunt foarte multumit de acest aparat de tuns. De cand il am ma tund singur. Singurul lucru care nu prea imi place este ca atunci cand folosesc distantierul si am parul mai mare se incarca cu prea mult par (practic se infunda) si trebuie sa opres aparatul ca sa il curat scotand distantierul. Dar poate nu stiu eu sa il folosesc asa cum trebuie. Una peste alta este un produs excelent. Cutitele sunt premium! Taie de rupe!

Avantaje

Taie foarte bine cutitele

Dezavantaje

Ca nu se spala si trebuie curatat cu atentie pentru a durata de viata mai lunga

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2025-11-15

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2025-11-15

04/11/2025

România

România

fff bun

il am de 4 ani si este super! am incercat si altele dar m-au dezamagit....vreau inca unul deoarece capetele din plastic s-au rupt..... sa ne gandim jianeste....un tuns la frizer este 40 de lei...eu ma tund si pe copii la fel....saptamanal....caci fac sport si parul sa fie mik intr-o luna scot banii pe el.....nu mai vorbim de infectia din frizerii....trecem peste...

Avantaje

lamelele de taiere a parului nu se deterioreaza,bateria tine mult,se incarca rapid...o ora

Dezavantaje

nu am gasit!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2023-11-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2023-11-04

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. În comparaţie cu o tunsoare la un frizer profesionist.

  2. La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare.