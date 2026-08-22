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Libertatea maximă de stilizare
Beneficiază de tunsori precise, efectuate cu încredere, datorită celor 28 de setări de lungime şi lamelor de titan cu autoascuţire. Creează fade-uri precise cu instrumentele pentru aspect de tuns pierdut şi bucură-te de control de nivel profesionist acasă la tine cu versatilul set Philips Barber.
Lame din titan cu autoascuţire
28 de setări de lungime
Senzor PowerAdapt
Trim & Flow
Creează-ţi propriul stil cu cele 28 de setări de lungime, reglabile cu precizie în trepte de 1 mm. Cei trei piepteni ajustabili, cu lungimi cuprinse între 2 mm şi 28 mm, îţi oferă control deplin pentru orice stil, iar îndepărtarea pieptenelui permite o tundere precisă la 0,5 mm. Îngrijire personalizată, simplă şi sigură de fiecare dată.
Lamele noastre din titan cu autoascuțire își păstrează performanța la fiecare utilizare, oferindu-ţi rezultate consecvente. Cu maşina de tuns Philips obţii fără efort o tunsoare uniformă, care îţi menţine stilul bine definit, fără compromisuri.
Kitul de accesorii de frizerie format din 4 piese îţi oferă tot ce ai nevoie pentru a realiza cu încredere tunsori acasă. Include o foarfecă, un pieptene, o pelerină de frizer şi agrafe pentru păr.
4.5
din 5
282
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Preotul Pafnutie
22/08/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Super multumit
Se încarcă repede. După 2 utilizări bateria încă ține. Ușor de curățat. Nu lasă fire netăiate
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2026-08-16
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2026-08-16
Dragos87
14/06/2026
România
Foarte bun acest aparat de tuns
Sunt foarte multumit de acest aparat de tuns. De cand il am ma tund singur. Singurul lucru care nu prea imi place este ca atunci cand folosesc distantierul si am parul mai mare se incarca cu prea mult par (practic se infunda) si trebuie sa opres aparatul ca sa il curat scotand distantierul. Dar poate nu stiu eu sa il folosesc asa cum trebuie. Una peste alta este un produs excelent. Cutitele sunt premium! Taie de rupe!
Avantaje
Taie foarte bine cutitele
Dezavantaje
Ca nu se spala si trebuie curatat cu atentie pentru a durata de viata mai lunga
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2025-11-15
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2025-11-15
dreptu dumitru
04/11/2025
România
fff bun
il am de 4 ani si este super! am incercat si altele dar m-au dezamagit....vreau inca unul deoarece capetele din plastic s-au rupt..... sa ne gandim jianeste....un tuns la frizer este 40 de lei...eu ma tund si pe copii la fel....saptamanal....caci fac sport si parul sa fie mik intr-o luna scot banii pe el.....nu mai vorbim de infectia din frizerii....trecem peste...
Avantaje
lamelele de taiere a parului nu se deterioreaza,bateria tine mult,se incarca rapid...o ora
Dezavantaje
nu am gasit!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2023-11-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2023-11-04
În comparaţie cu o tunsoare la un frizer profesionist.
La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare.