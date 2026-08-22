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Stilizare precisă şi versatilă
Beneficiază de tunsori versatile şi precise, graţie celor 28 de setări de lungime şi lamelor cu autoascuțire. Bucură-te de un tuns precis şi uniform chiar la tine acasă.
Lame din oţel cu autoascuţire
28 de setări de lungime
Senzor PowerAdapt
Trim & Flow
Obţine un tuns perfect cu lame de 41 mm din oţel, cu autoascuţire, create pentru performanţă de durată
Bucură-te de o tunsoare lină de la început până la final. Pieptenele Trim and Flow este conceput pentru a menţine firele de păr în mişcare, prevenind blocarea, astfel încât maşina ta de tuns să alunece fără efort. Te ajută să menţii controlul constant şi să obţii stilul dorit fără întreruperi.
Butonul de putere Turbo măreşte viteza de tăiere pentru un rezultat perfect, chiar şi pe părul foarte des şi bogat. Acesta oferă aparatului un plus de putere şi viteză, permiţându-i să treacă cu uşurinţă prin păr şi să finalizeze fiecare tunsoare cu încredere, fără compromisuri.
4.5
din 5
282
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Preotul Pafnutie
22/08/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Super multumit
Se încarcă repede. După 2 utilizări bateria încă ține. Ușor de curățat. Nu lasă fire netăiate
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2026-08-16
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2026-08-16
Dragos87
14/06/2026
România
Foarte bun acest aparat de tuns
Sunt foarte multumit de acest aparat de tuns. De cand il am ma tund singur. Singurul lucru care nu prea imi place este ca atunci cand folosesc distantierul si am parul mai mare se incarca cu prea mult par (practic se infunda) si trebuie sa opres aparatul ca sa il curat scotand distantierul. Dar poate nu stiu eu sa il folosesc asa cum trebuie. Una peste alta este un produs excelent. Cutitele sunt premium! Taie de rupe!
Avantaje
Taie foarte bine cutitele
Dezavantaje
Ca nu se spala si trebuie curatat cu atentie pentru a durata de viata mai lunga
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2025-11-15
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2025-11-15
dreptu dumitru
04/11/2025
România
fff bun
il am de 4 ani si este super! am incercat si altele dar m-au dezamagit....vreau inca unul deoarece capetele din plastic s-au rupt..... sa ne gandim jianeste....un tuns la frizer este 40 de lei...eu ma tund si pe copii la fel....saptamanal....caci fac sport si parul sa fie mik intr-o luna scot banii pe el.....nu mai vorbim de infectia din frizerii....trecem peste...
Avantaje
lamelele de taiere a parului nu se deterioreaza,bateria tine mult,se incarca rapid...o ora
Dezavantaje
nu am gasit!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2023-11-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital
Date of Use 2023-11-04
La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare