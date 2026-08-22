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  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă
  • Stilizare precisă şi versatilă

Aparat de tuns (Hair Clipper)Seria 7000

HC7722/15

4.5

| (282) Recenzii | 88% recomandă acest produs

Stilizare precisă şi versatilă

Beneficiază de tunsori versatile şi precise, graţie celor 28 de setări de lungime şi lamelor cu autoascuțire. Bucură-te de un tuns precis şi uniform chiar la tine acasă.

Vezi toate beneficiile

Beneficiază de performanţă puternică pentru tunsori precise şi cu încredere.

Stilizare precisă şi versatilă

  • Lame din oţel cu autoascuţire

  • 28 de setări de lungime

  • Senzor PowerAdapt

  • Trim & Flow

Precizie maximă cu performanţă de lungă durată

Precizie maximă cu performanţă de lungă durată

Obţine un tuns perfect cu lame de 41 mm din oţel, cu autoascuţire, create pentru performanţă de durată

Pentru o tunsoare uniformă şi uşoară acasă.

Pentru o tunsoare uniformă şi uşoară acasă.

Bucură-te de o tunsoare lină de la început până la final. Pieptenele Trim and Flow este conceput pentru a menţine firele de păr în mişcare, prevenind blocarea, astfel încât maşina ta de tuns să alunece fără efort. Te ajută să menţii controlul constant şi să obţii stilul dorit fără întreruperi.

Modul Turbo reglează viteza pentru acţionare în păr foarte dens

Modul Turbo reglează viteza pentru acţionare în păr foarte dens

Butonul de putere Turbo măreşte viteza de tăiere pentru un rezultat perfect, chiar şi pe părul foarte des şi bogat. Acesta oferă aparatului un plus de putere şi viteză, permiţându-i să treacă cu uşurinţă prin păr şi să finalizeze fiecare tunsoare cu încredere, fără compromisuri.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

282

Recenzii

88%

recomandă acest produs

22/08/2026

România

România

Cumpărător verificat

Super multumit

Se încarcă repede. După 2 utilizări bateria încă ține. Ușor de curățat. Nu lasă fire netăiate

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2026-08-16

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2026-08-16

14/06/2026

România

România

Foarte bun acest aparat de tuns

Sunt foarte multumit de acest aparat de tuns. De cand il am ma tund singur. Singurul lucru care nu prea imi place este ca atunci cand folosesc distantierul si am parul mai mare se incarca cu prea mult par (practic se infunda) si trebuie sa opres aparatul ca sa il curat scotand distantierul. Dar poate nu stiu eu sa il folosesc asa cum trebuie. Una peste alta este un produs excelent. Cutitele sunt premium! Taie de rupe!

Avantaje

Taie foarte bine cutitele

Dezavantaje

Ca nu se spala si trebuie curatat cu atentie pentru a durata de viata mai lunga

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2025-11-15

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2025-11-15

04/11/2025

România

România

fff bun

il am de 4 ani si este super! am incercat si altele dar m-au dezamagit....vreau inca unul deoarece capetele din plastic s-au rupt..... sa ne gandim jianeste....un tuns la frizer este 40 de lei...eu ma tund si pe copii la fel....saptamanal....caci fac sport si parul sa fie mik intr-o luna scot banii pe el.....nu mai vorbim de infectia din frizerii....trecem peste...

Avantaje

lamelele de taiere a parului nu se deterioreaza,bateria tine mult,se incarca rapid...o ora

Dezavantaje

nu am gasit!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2023-11-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Aparat de tuns părul Seria 9000 HC9450/15 Aparat cu afișaj digital

Date of Use 2023-11-04

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