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Tundere versatilă pentru familie
Oferă-ţi ţie sau celor dragi o tunsoare precisă cu Philips Hair Clipper 5000. Lamele care rămân ascuţite oferă rezultate fine, uniforme, iar autonomia de până la 90 de minute a bateriei permite tunderea confortabilă şi cu încredere.
Lame din oţel cu ascuţire automată
10 de setări de lungime
Senzor PowerAdapt
Trim and Flow
Cu 10 setări de lungime în trepte de 3 mm, acest aparat de tuns îţi oferă control sigur asupra stilului tău. Pieptenele ajustabil permite tunderea între 3 mm şi 24 mm, iar fără pieptene obţii un finisaj precis de 0,5 mm. Tundere fiabilă şi simplă.
Obţine un tuns perfect cu lame de 41 mm din oţel, cu autoascuţire, create pentru performanţă de durată
Bucură-te de o tunsoare lină de la început până la final. Pieptenele Trim and Flow este conceput pentru a menţine firele de păr în mişcare, prevenind blocarea, astfel încât maşina ta de tuns să alunece fără efort. Te ajută să menţii controlul constant şi să obţii stilul dorit fără întreruperi.
4.5
din 5
717
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Relu 52
27/07/2026
România
Este o mașină de tuns foarte bună,silențioasă și taie foarte bine.Recomand!
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparat de tuns
Date of Use 2026-07-01
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparat de tuns
Date of Use 2026-07-01
05/02/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul are calitati excelente.
Excelent! Nu credeam sa fie atat de util! Deocamdata este in teste, vedem in timp cum se comporta!!!
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Date of Use 2026-01-05
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Date of Use 2026-01-05
Adika1957
25/01/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent!
De departe cel mai bun aparat de tuns aflat pe piață! Raport preț calitate excelent!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Date of Use 2022-12-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Date of Use 2022-12-25
La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare.