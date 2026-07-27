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  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie
  • Tundere versatilă pentru familie

Hair ClipperSeria 5000

HC5722/15

4.5

| (717) Recenzii | 88% recomandă acest produs

Tundere versatilă pentru familie

Oferă-ţi ţie sau celor dragi o tunsoare precisă cu Philips Hair Clipper 5000. Lamele care rămân ascuţite oferă rezultate fine, uniforme, iar autonomia de până la 90 de minute a bateriei permite tunderea confortabilă şi cu încredere.

Vezi toate beneficiile

Obţine tunsori perfect uniforme acasă la tine

Tundere versatilă pentru familie

  • Lame din oţel cu ascuţire automată

  • 10 de setări de lungime

  • Senzor PowerAdapt

  • Trim and Flow

Personalizează-ţi lookul cu 10 lungimi reglabile

Personalizează-ţi lookul cu 10 lungimi reglabile

Cu 10 setări de lungime în trepte de 3 mm, acest aparat de tuns îţi oferă control sigur asupra stilului tău. Pieptenele ajustabil permite tunderea între 3 mm şi 24 mm, iar fără pieptene obţii un finisaj precis de 0,5 mm. Tundere fiabilă şi simplă.

Precizie maximă cu performanţă de lungă durată

Precizie maximă cu performanţă de lungă durată

Obţine un tuns perfect cu lame de 41 mm din oţel, cu autoascuţire, create pentru performanţă de durată

Pentru o tunsoare uniformă şi uşoară acasă.

Pentru o tunsoare uniformă şi uşoară acasă.

Bucură-te de o tunsoare lină de la început până la final. Pieptenele Trim and Flow este conceput pentru a menţine firele de păr în mişcare, prevenind blocarea, astfel încât maşina ta de tuns să alunece fără efort. Te ajută să menţii controlul constant şi să obţii stilul dorit fără întreruperi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

717

Recenzii

88%

recomandă acest produs

27/07/2026

România

România

Este o mașină de tuns foarte bună,silențioasă și taie foarte bine.Recomand!

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparat de tuns

Date of Use 2026-07-01

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparat de tuns

Date of Use 2026-07-01

05/02/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produsul are calitati excelente.

Excelent! Nu credeam sa fie atat de util! Deocamdata este in teste, vedem in timp cum se comporta!!!

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns

Date of Use 2026-01-05

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns

Date of Use 2026-01-05

25/01/2024

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

De departe cel mai bun aparat de tuns aflat pe piață! Raport preț calitate excelent!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns

Date of Use 2022-12-25

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns

Date of Use 2022-12-25

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