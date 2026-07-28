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Trim-n-Flow
28 setări de lungime (0,5 - 28 mm)
Utiliz. fără fir 90 min/încărc. 1 h
100% lavabil
Până la 5 ani garanţie
Obţine rezultate uniforme indiferent de densitatea părului. Activează Turbo Boost pentru a mări turaţia motorului şi a tăia mai uşor părului mai gros sau mai dens.
Perfect pentru tunsul părului de orice lungime, aparatul de tuns Philips are 2 piepteni reglabili şi un pieptene suplimentar de 2 mm pentru barbă. Tunde-ţi părul cu precizie de la 3 mm la 28 mm în trepte de 1 mm. Utilizează pieptenele de 2 mm pe barbă pentru un aspect nebărbierit, sau pentru o tunsoare scurtă; sau scoate pieptenele pentru un tuns ultra-scurt de 0,5 mm.
Lamele din oţel cu ascuţire automată sunt proiectate pentru a fi incredibil de durabile. Chiar şi după 5 de ani, taie cu aceeaşi precizie ca în prima zi.
4.8
din 5
802
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Georedstar
28/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Produs de calitate am mai avut cateva modele care m-au tinut ani de zile!
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil
Date of Use 2026-06-28
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil
Date of Use 2026-06-28
SNAKE 22
01/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs de calitate !!!
Tunde destul de bine, nu este galagioasa la modul deranjant, isi face treaba cu brio, are accsorii utile. Vpm vedea in timp fidellitatea acestui aparat , dar sper sa nu apara surprize nerplacute. Recomand .
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil
Date of Use 2026-06-01
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil
Date of Use 2026-06-01
Cristike
21/02/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Im place tot tunde scurt repede nu suna tare in 5 min am rezolvat tot foarte mulțumit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat tuns lavabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat tuns lavabil
Garanţia oferă o acoperire de până la 5 ani, cuprinzând o garanţie globală standard de 2 ani, cu încă 3 ani disponibili la înregistrarea dispozitivului în termen de 90 de zile de la achiziţie.
Se aplică exclusiv modelelor din seriile 5000, 7000 şi 9000. Disponibil pentru piaţa globală, cu excepţia SUA, Canada şi China.