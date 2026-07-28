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  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
  • Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.

Hairclipper series 5000Aparat tuns lavabil

HC5630/15

4.8
| (802) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.
Aparatul de tuns părul Seria 5000 de la Philips îţi oferă o tunsoare precisă, rapidă și uniformă. Cele 28 setări de lungime ale dispozitivului, tehnologia Trim-and-Flow şi sistemul cu lame duble te ajută să obţii rapid un finisaj precis şi uniform.
Vezi toate beneficiile

Precizie suplimentară pentru o tunsoare versatilă.

Tunsoare precisă, rapidă și uniformă.

  • Trim-n-Flow

  • 28 setări de lungime (0,5 - 28 mm)

  • Utiliz. fără fir 90 min/încărc. 1 h

  • 100% lavabil

  • Până la 5 ani garanţie

Modul Turbo creşte puterea şi asigură un tuns uniform

Modul Turbo creşte puterea şi asigură un tuns uniform

Obţine rezultate uniforme indiferent de densitatea părului. Activează Turbo Boost pentru a mări turaţia motorului şi a tăia mai uşor părului mai gros sau mai dens.

28 de setări de lungime cu selector de precizie

28 de setări de lungime cu selector de precizie

Perfect pentru tunsul părului de orice lungime, aparatul de tuns Philips are 2 piepteni reglabili şi un pieptene suplimentar de 2 mm pentru barbă. Tunde-ţi părul cu precizie de la 3 mm la 28 mm în trepte de 1 mm. Utilizează pieptenele de 2 mm pe barbă pentru un aspect nebărbierit, sau pentru o tunsoare scurtă; sau scoate pieptenele pentru un tuns ultra-scurt de 0,5 mm.

Rămân la fel de ascuţite ca în prima zi, fără lubrifiere

Rămân la fel de ascuţite ca în prima zi, fără lubrifiere

Lamele din oţel cu ascuţire automată sunt proiectate pentru a fi incredibil de durabile. Chiar şi după 5 de ani, taie cu aceeaşi precizie ca în prima zi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

802

Recenzii

97%

recomandă acest produs

28/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Produs de calitate am mai avut cateva modele care m-au tinut ani de zile!

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil

Date of Use 2026-06-28

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil

Date of Use 2026-06-28

01/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs de calitate !!!

Tunde destul de bine, nu este galagioasa la modul deranjant, isi face treaba cu brio, are accsorii utile. Vpm vedea in timp fidellitatea acestui aparat , dar sper sa nu apara surprize nerplacute. Recomand .

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil

Date of Use 2026-06-01

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil

Date of Use 2026-06-01

21/02/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Im place tot tunde scurt repede nu suna tare in 5 min am rezolvat tot foarte mulțumit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat tuns lavabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat tuns lavabil

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Referințe

  1. Garanţia oferă o acoperire de până la 5 ani, cuprinzând o garanţie globală standard de 2 ani, cu încă 3 ani disponibili la înregistrarea dispozitivului în termen de 90 de zile de la achiziţie.

  2. Se aplică exclusiv modelelor din seriile 5000, 7000 şi 9000. Disponibil pentru piaţa globală, cu excepţia SUA, Canada şi China.