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Producție oprită
5 piepteni cu ataşare printr-un clic (2-3-5-7 mm)
Aparat de bărbierit 2D cu urmărirea conturului
Utilizare fără fir 61 min/încărcare 1 oră
Accesoriu pentru acces la spate
Până la 5 ani garanţie
Designul inovator al pieptenelui permite desprinderea părului tuns de pe lame în timpul utilizării, prevenind chiar şi prinderea firelor lungi în pieptene, astfel încât să poţi începe şi finisa stilul fără întrerupere.
Aparatul de tuns Philips 5000 dispune de tehnologia DualCut avansată pentru precizie maximă. Este dotat cu lame duble şi este proiectat să rămână la fel de ascuţit ca în prima zi.
Tunde-ţi părul exact la lungimea dorită cu 2 piepteni reglabili care taie între 3 mm şi 28 mm în trepte de 1 mm şi un pieptene pentru aspect nebărbierit de 2 mm. În plus, poţi scoate pieptenele pentru un tuns scurt la 0,5 mm.
4.8
din 5
802
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Georedstar
28/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Produs de calitate am mai avut cateva modele care m-au tinut ani de zile!
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil
Date of Use 2026-06-28
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil
Date of Use 2026-06-28
SNAKE 22
01/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs de calitate !!!
Tunde destul de bine, nu este galagioasa la modul deranjant, isi face treaba cu brio, are accsorii utile. Vpm vedea in timp fidellitatea acestui aparat , dar sper sa nu apara surprize nerplacute. Recomand .
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil
Date of Use 2026-06-01
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil
Date of Use 2026-06-01
Cristike
21/02/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Im place tot tunde scurt repede nu suna tare in 5 min am rezolvat tot foarte mulțumit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat tuns lavabil
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat tuns lavabil
Garanţia oferă o acoperire de până la 5 ani, cuprinzând o garanţie globală standard de 2 ani, cu încă 3 ani disponibili la înregistrarea dispozitivului în termen de 90 de zile de la achiziţie.