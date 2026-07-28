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  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform
  • Tuns rapid şi uniform

Producție oprită

Hairclipper series 5000Aparat tuns lavabil

HC5612/15

4.8
| (802) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Tuns rapid şi uniform
Obţine un tuns uniform cu tehnologiile DualCut şi Trim-n-Flow Pro. Noul design al pieptenelui previne încurcarea firelor de orice lungime în pieptene pentru a-ţi desăvârşi stilul dintr-o mişcare.
Vezi toate beneficiile

Părul tăiat e îndepărtat pentru tuns de 2 ori mai rapid*

Tuns rapid şi uniform

  • 5 piepteni cu ataşare printr-un clic (2-3-5-7 mm)

  • Aparat de bărbierit 2D cu urmărirea conturului

  • Utilizare fără fir 61 min/încărcare 1 oră

  • Accesoriu pentru acces la spate

  • Până la 5 ani garanţie

Părul tăiat e îndepărtat pentru tuns de 2 ori mai rapid*

Părul tăiat e îndepărtat pentru tuns de 2 ori mai rapid*

Designul inovator al pieptenelui permite desprinderea părului tuns de pe lame în timpul utilizării, prevenind chiar şi prinderea firelor lungi în pieptene, astfel încât să poţi începe şi finisa stilul fără întrerupere.

Precizie maximă cu lame duble

Precizie maximă cu lame duble

Aparatul de tuns Philips 5000 dispune de tehnologia DualCut avansată pentru precizie maximă. Este dotat cu lame duble şi este proiectat să rămână la fel de ascuţit ca în prima zi.

Poate fi reglat la diferite setări de lungime

Poate fi reglat la diferite setări de lungime

Tunde-ţi părul exact la lungimea dorită cu 2 piepteni reglabili care taie între 3 mm şi 28 mm în trepte de 1 mm şi un pieptene pentru aspect nebărbierit de 2 mm. În plus, poţi scoate pieptenele pentru un tuns scurt la 0,5 mm.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

802

Recenzii

97%

recomandă acest produs

28/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Produs de calitate am mai avut cateva modele care m-au tinut ani de zile!

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil

Date of Use 2026-06-28

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil

Date of Use 2026-06-28

01/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs de calitate !!!

Tunde destul de bine, nu este galagioasa la modul deranjant, isi face treaba cu brio, are accsorii utile. Vpm vedea in timp fidellitatea acestui aparat , dar sper sa nu apara surprize nerplacute. Recomand .

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil

Date of Use 2026-06-01

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 7000 HC7650/15 Aparat tuns lavabil

Date of Use 2026-06-01

21/02/2026

România

România

Cumpărător verificat

Excelent

Im place tot tunde scurt repede nu suna tare in 5 min am rezolvat tot foarte mulțumit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat tuns lavabil

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5630/15 Aparat tuns lavabil

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Referințe

  1. Garanţia oferă o acoperire de până la 5 ani, cuprinzând o garanţie globală standard de 2 ani, cu încă 3 ani disponibili la înregistrarea dispozitivului în termen de 90 de zile de la achiziţie.