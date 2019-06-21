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Producție oprită
Lame din oţel inoxidabil
24 setări de lungime
Utilizare 75 min/încărcare 8 ore
Pieptene reglabil pentru barbă şi husă
Potrivit pentru orice tip de păr, graţie tehnologiei avansate DualCut, care combină un cap de radere cu ascuţire dublă şi un nivel redus de frecare. Capul de radere inovator este conceput să tundă părul de două ori mai rapid decât aparatele de tuns obişnuite de la Philips, cu o apărătoare solidă din oţel inoxidabil pentru durabilitate desăvârşită.*
Lame din oţel inoxidabil cu ascuţire automată de mai lungă durată.
Roteşte butonul de zoom pentru a selecta şi bloca uşor lungimea pe care o doreşti, cu 23 de setări de lungime, de la 1 mm la 23 mm şi cu exact 1 mm între fiecare lungime. Sau îl poţi utiliza fără pieptene, pentru un tuns scurt de 0,5 mm.
4.4
din 5
24
Recenzii
85%
recomandă acest produs
Cristian78
21/06/2019
România
ok
sunt foarte multumit de acest produs . acumulatorul tine mult
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns
Andrei88
08/05/2019
România
Recomand
ll folosesc de aproape 5 ani si merge impecabil. Bateria tine, ergonomic in mana. Nota 10!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns
Valy13
30/01/2019
România
Recenzie din campania Philips
- Fara fir cu o autonomie de 75 minute - Pieptenii reglabili pentru barbă şi păr - Tehnologie DualCut
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat de tuns
Faţă de predecesorul său Philips