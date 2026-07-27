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Tundere fiabilă şi puternică
Oferă-ţi ţie sau celor dragi tunsori perfect uniforme şi precise cu Philips Hair Clipper 3000, echipat cu lame cu autoascuţire pentru o utilizare de lungă durată. Aparatul funcționează doar conectat la priză, dar asta înseamnă performanţă puternică fără întreruperi.
Lame cu autoascuțire
9 setări de lungime
Trim &Flow
Utilizare cu fir, conectat la priză
Cu 9 setări de lungime în trepte de 3 mm, acest aparat de tuns îţi oferă control sigur asupra stilului tău. Pieptenele ajustabil permite tunderea între 3 mm şi 24 mm, iar fără pieptene obţii un finisaj precis de 0,5 mm. Tundere fiabilă şi simplă.
Lamele noastre de 41 mm cu autoascuţire îşi menţin ascuţimea pe termen lung, tăind uşor firul de păr pentru o tunsoare uniformă şi constantă de fiecare dată.
Bucură-te de o tunsoare lină de la început până la final. Pieptenele Trim and Flow este conceput pentru a menţine firele de păr în mişcare, prevenind blocarea, astfel încât maşina ta de tuns să alunece fără efort. Te ajută să menţii controlul constant şi să obţii stilul dorit fără întreruperi.
4.5
din 5
717
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Relu 52
27/07/2026
România
Este o mașină de tuns foarte bună,silențioasă și taie foarte bine.Recomand!
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparat de tuns
Date of Use 2026-07-01
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparat de tuns
Date of Use 2026-07-01
05/02/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul are calitati excelente.
Excelent! Nu credeam sa fie atat de util! Deocamdata este in teste, vedem in timp cum se comporta!!!
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Date of Use 2026-01-05
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Date of Use 2026-01-05
Adika1957
25/01/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent!
De departe cel mai bun aparat de tuns aflat pe piață! Raport preț calitate excelent!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Date of Use 2022-12-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Date of Use 2022-12-25
La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare.