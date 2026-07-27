Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Lame din oţel inoxidabil, cu ascuţire automată
13 setări de lungime
Utilizare cu fir
Cablul de alimentare de 1,8 m furnizează o putere constantă.
Personalizează-ţi cu uşurinţă lungimea părului. Alege dintre 12 setări între 1 mm şi 23 mm în trepte de 2 mm. Pentru un tuns mai scurt, scoate pieptenele pentru a obţine o tăiere precisă de 0,5 mm.
Nu a fost nicicând mai uşor să arăţi bine. Aparatele noastre de tuns părul au lame care se ascut singure, incredibil de durabile, ce asigură o îngrijire precisă din prima zi până la cinci ani şi chiar mai mult.
4.5
din 5
715
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Relu 52
27/07/2026
România
Este o mașină de tuns foarte bună,silențioasă și taie foarte bine.Recomand!
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparat de tuns
Date of Use 2026-07-01
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparat de tuns
Date of Use 2026-07-01
05/02/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul are calitati excelente.
Excelent! Nu credeam sa fie atat de util! Deocamdata este in teste, vedem in timp cum se comporta!!!
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Adika1957
25/01/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent!
De departe cel mai bun aparat de tuns aflat pe piață! Raport preț calitate excelent!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparat de tuns