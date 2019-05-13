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Producție oprită

Hairclipper series 3000Aparat de tuns

HC3400/15

4.2

| (161) Recenzii | 85% recomandă acest produs

Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*

Aparatul de tuns HAIRCLIPPER Series 3000 este creat să dureze şi conceput pentru performanţă. Capul inovator de radere, lamele din oţel inoxidabil şi pieptenele reglabil sunt proiectate pentru a vă oferi un tuns rapid, precis, de fiecare dată.

Vezi toate beneficiile

cu tehnologie DualCut pentru un tuns mai rapid şi mai precis

Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*

  • Lame din oţel inoxidabil

  • 13 setări de lungime

  • Utilizare cu fir

Cap de radere cu ascuţire dublă şi frecare redusă

Cap de radere cu ascuţire dublă şi frecare redusă

Potrivit pentru orice tip de păr, graţie tehnologiei avansate DualCut, care combină un cap de radere cu ascuţire dublă şi un nivel redus de frecare. Capul de radere inovator de tăiere este conceput să funcţioneze neîntrerupt, tăind părul de două ori mai rapid decât aparatele de tuns obişnuite de la Philips.*

Lame din oţel cu ascuţire automată pentru mai mult timp

Lame din oţel cu ascuţire automată pentru mai mult timp

Lame din oţel inoxidabil cu ascuţire automată de mai lungă durată.

13 setări pentru lungime uşor de selectat şi blocat: 0,5 la 23 mm

13 setări pentru lungime uşor de selectat şi blocat: 0,5 la 23 mm

Pur şi simplu selectează şi blochează lungimea pe care o doreşti cu ajutorul pieptenelui reglabil, care dispune de 12 setări pentru lungime blocabile de la 1 la 23 mm, cu fix 2 mm între fiecare lungime. Sau îl poţi utiliza fără pieptene, pentru un tuns scurt de 0,5 mm.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.2

din 5

161

Recenzii

85%

recomandă acest produs

13/05/2019

România

România

Aparatul de tuns taie foarte bine

Aparatul are cablul de alimentare destul de lung. Nu am intampinat probleme, face fata foarte bine. Desi este din plastic , nu s-a deteriorat in vreo 2 ani de cand il am.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat de tuns

07/05/2019

România

România

usor de folosit

Acest produs este foarte usor de folosit. Dintr-o singura miscare poti selecta marimi de la 0,5 mm, la 23 mm. Lama din otel inoxidabil taie de la prima trecere prin par. Se poate folosi si la scurtarea barbii. Se curata foarte bine. Singura mica problema o am cu cablul electric, care ramane indoit, cand il desfasori si este incomod la folosirea aparatului.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat de tuns

05/03/2019

România

România

Excelent

Este un aparat maleabil, foarte rezistent pot spune ca il detin de 4 ani si nu mi-a facut nici un fel de problema Recomand cu incredere

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat de tuns

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat de tuns

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Referințe

  1. Faţă de predecesorul său Philips