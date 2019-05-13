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Producție oprită
Aparat de tuns seria 3000 - Tunde de două ori mai rapid*
Aparatul de tuns HAIRCLIPPER Series 3000 este creat să dureze şi conceput pentru performanţă. Capul inovator de radere, lamele din oţel inoxidabil şi pieptenele reglabil sunt proiectate pentru a vă oferi un tuns rapid, precis, de fiecare dată.
Lame din oţel inoxidabil
13 setări de lungime
Utilizare cu fir
Potrivit pentru orice tip de păr, graţie tehnologiei avansate DualCut, care combină un cap de radere cu ascuţire dublă şi un nivel redus de frecare. Capul de radere inovator de tăiere este conceput să funcţioneze neîntrerupt, tăind părul de două ori mai rapid decât aparatele de tuns obişnuite de la Philips.*
Lame din oţel inoxidabil cu ascuţire automată de mai lungă durată.
Pur şi simplu selectează şi blochează lungimea pe care o doreşti cu ajutorul pieptenelui reglabil, care dispune de 12 setări pentru lungime blocabile de la 1 la 23 mm, cu fix 2 mm între fiecare lungime. Sau îl poţi utiliza fără pieptene, pentru un tuns scurt de 0,5 mm.
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4.2
din 5
161
Recenzii
85%
recomandă acest produs
Florin83
13/05/2019
România
Aparatul de tuns taie foarte bine
Aparatul are cablul de alimentare destul de lung. Nu am intampinat probleme, face fata foarte bine. Desi este din plastic , nu s-a deteriorat in vreo 2 ani de cand il am.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat de tuns
marmin
07/05/2019
România
usor de folosit
Acest produs este foarte usor de folosit. Dintr-o singura miscare poti selecta marimi de la 0,5 mm, la 23 mm. Lama din otel inoxidabil taie de la prima trecere prin par. Se poate folosi si la scurtarea barbii. Se curata foarte bine. Singura mica problema o am cu cablul electric, care ramane indoit, cand il desfasori si este incomod la folosirea aparatului.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat de tuns
Stefan29
05/03/2019
România
Excelent
Este un aparat maleabil, foarte rezistent pot spune ca il detin de 4 ani si nu mi-a facut nici un fel de problema Recomand cu incredere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat de tuns
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat de tuns
Faţă de predecesorul său Philips