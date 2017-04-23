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  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
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  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
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  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
  • Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*

Producție oprită

PerfectCare AzurFier de călcat cu abur

GC4929/80

5
| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*
Calcă orice haină care se poate călca, de la blugi la mătase şi de la bumbac la caşmir, dintr-o singură alunecare (în orice ordine, fără să reglezi temperatura). PerfectCare Azur oferă rezultate perfecte fără riscul de arsuri şi lipire. Călcarea hainelor este acum mai uşoară şi mai rapidă.
Vezi toate beneficiile

De la blugi la mătase dintr-o singură alunecare

Cel mai rapid fier de călcat de la Philips*

  • Abur 50 g/min.; jet de abur 220 g

  • Talpă T-ionicGlide

  • Oprire automată + sistem anticalcar

  • Sigur pe hainele care se pot călca

Fier de călcat de 3000 W pentru încălzire rapidă

Fier de călcat de 3000 W pentru încălzire rapidă şi performanţe puternice pe toate articolele tale care pot fi călcate

Jet de abur de până la 220 g

Jet de abur de până la 220 g

Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur vertical şi cutele dificile.

Debit de abur continuu, de până la 50 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Debit de abur continuu, de până la 50 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Debitul de abur continuu de până la 50 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzii

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5.0

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

23/04/2017

Polska

Polska

Polecam to inteligentne żelazko

Wszystkie funkcje zgodne z opisem, dostosowuje się samo z temperaturą do określonego materiału, prasuje bardzo dobrze.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

03/10/2016

Polska

Polska

Godny polecenia

Nie jestem specjalista w prasowaniu, jadnak kilkoma żelazkami prasowałam. Moge śmiało powiedzieć że tym żelazkiem prasuje sie dużo łatwiej niż tradycyjnym, bardzo łatwo rozprasowuje się mocne zagniecenia. Co dla mnie najważniejsze nie trzeba ustawiać temperatury, niestety nigdy nie wiem jaka jest odpowiednia. Żelazko gładko sunie po każdym materiale, a co ważne można go używać w pionie dzięki czemu łatwo i szybko można odświeżyć płaszcz czy kurtkę po leżakowaniu w szafie. Jedyna rzeczą do jakiej moge się przyczepić to że przy dużej ilość prasowania dość często trzeba dolewać wody nawet na programie Eco, z drugiej strony to żelazko parowe więc nie ma się co dziwić.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

16/07/2016

Polska

Polska

Jestem zadowolony, ale...

Jestem zadowolony z użytkowania żelazka. Ładnie rozprasowuje zagniecenia i duży plus że nie trzeba zmieniać temperatury przy zmianie materiału. W moim przypadku co dziennie przed pracą prasuje dżinsy i koszule, żelazko sprawdza się w 100%. Ale... Na 3000W to rozgrzewa się baaaardzo długo. Dokładnie 2 min. mierzone stoperem. Poprzedni mój philips GC3109 który miał 1960W robił to w 1 min do trzech kropek. A tu mamy o 1000W więcej a dwa razy dłużej trzeba czekać. Wiec pomysł miałem inny na to: idę pod prysznic a niech żelazko w tym czasie się grzeje... A tu problem 2: Wyłącza się po 3 min i trzeba rozgrzewać je na nowo! Ale w jakości prasowania jednak oznajmiam że Kozak!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe

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Referințe

  1. Testat în comparaţie cu fiarele de călcat cu abur Philips

  2. comparat cu alte aparate de călcare uscată de la Philips