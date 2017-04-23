Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Abur 50 g/min.; jet de abur 220 g
Talpă T-ionicGlide
Oprire automată + sistem anticalcar
Sigur pe hainele care se pot călca
Fier de călcat de 3000 W pentru încălzire rapidă şi performanţe puternice pe toate articolele tale care pot fi călcate
Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur vertical şi cutele dificile.
Debitul de abur continuu de până la 50 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Premii
5.0
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
zofia54
23/04/2017
Polska
Polecam to inteligentne żelazko
Wszystkie funkcje zgodne z opisem, dostosowuje się samo z temperaturą do określonego materiału, prasuje bardzo dobrze.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Pati26
03/10/2016
Polska
Godny polecenia
Nie jestem specjalista w prasowaniu, jadnak kilkoma żelazkami prasowałam. Moge śmiało powiedzieć że tym żelazkiem prasuje sie dużo łatwiej niż tradycyjnym, bardzo łatwo rozprasowuje się mocne zagniecenia. Co dla mnie najważniejsze nie trzeba ustawiać temperatury, niestety nigdy nie wiem jaka jest odpowiednia. Żelazko gładko sunie po każdym materiale, a co ważne można go używać w pionie dzięki czemu łatwo i szybko można odświeżyć płaszcz czy kurtkę po leżakowaniu w szafie. Jedyna rzeczą do jakiej moge się przyczepić to że przy dużej ilość prasowania dość często trzeba dolewać wody nawet na programie Eco, z drugiej strony to żelazko parowe więc nie ma się co dziwić.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
bednarek
16/07/2016
Polska
Jestem zadowolony, ale...
Jestem zadowolony z użytkowania żelazka. Ładnie rozprasowuje zagniecenia i duży plus że nie trzeba zmieniać temperatury przy zmianie materiału. W moim przypadku co dziennie przed pracą prasuje dżinsy i koszule, żelazko sprawdza się w 100%. Ale... Na 3000W to rozgrzewa się baaaardzo długo. Dokładnie 2 min. mierzone stoperem. Poprzedni mój philips GC3109 który miał 1960W robił to w 1 min do trzech kropek. A tu mamy o 1000W więcej a dwa razy dłużej trzeba czekać. Wiec pomysł miałem inny na to: idę pod prysznic a niech żelazko w tym czasie się grzeje... A tu problem 2: Wyłącza się po 3 min i trzeba rozgrzewać je na nowo! Ale w jakości prasowania jednak oznajmiam że Kozak!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru PerfectCare Azur GC4929/80 Żelazko parowe
Testat în comparaţie cu fiarele de călcat cu abur Philips
comparat cu alte aparate de călcare uscată de la Philips