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Producție oprită
Proiectat pentru perfecţiune
Acest fier de călcat nou Philips Azur vine cu un design şi o greutate optime pentru manevrarea uşoară a fierului de călcat peste îmbrăcăminte, chiar şi în zonele în care se ajunge cu dificultate. Alături de performanţa puternică a aburului, îţi oferă tot ce ai nevoie pentru rezultate perfecte.
Debit abur 50 g/min.; jet abur 200 g
Talpă SteamGlide Plus
Oprire automată de siguranţă
2600 Waţi
Vârful unic pentru abur al acestui fier de călcat de la Philips combină o orientare deosebită a vârfului tălpii şi fante pentru abur special alungite pentru a ajunge în cele mai mici şi greu accesibile zone, astfel încât obţii rezultate uluitoare.
Fierul de călcat de la Philips este conceput să poată fi manevrat cu uşurinţă peste îmbrăcăminte şi îţi permite să ajungi uşor chiar şi în zonele cele mai greu accesibile.
Fierul de călcat are o greutate optimă de 1,6 kg, ceea ce îl face uşor de poziţionat pe masa de călcat şi înapoi pe piciorul de sprijinire.
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Premii
4.9
din 5
16
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Dana12
07/05/2019
România
Un produs excelent
Călcatul nu mai este o bătaie de cap.Hainele arata impecabil cu ușurință.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fier de călcat cu abur Azure GC4860/02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fier de călcat cu abur Azure GC4860/02
Geta
09/09/2015
România
E la fel ca in reclama.Te joci cu el pe rufe.
*Reduce mult timpul de calcat.Te aduce la placerea de a calca din a trebui sa calci.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fier de călcat cu abur Azure GC4860/02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Fier de călcat cu abur Azure GC4860/02
Gabica1983
24/01/2019
Magyarország
Nagyon jó választás volt.
Használata könnyű. Gyorsan bemelegszik. A gőzfunkciója nagyon jó, "erős", így a makacsabb gyűrődésekkel is hamar és könnyen megbírkózik.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur GC4860/37 Gőzölős vasaló
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Azur GC4860/37 Gőzölős vasaló