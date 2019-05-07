ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

Producție oprită

AzurFier de călcat cu abur

GC4860/27

4.9

| (16) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Proiectat pentru perfecţiune

Acest fier de călcat nou Philips Azur vine cu un design şi o greutate optime pentru manevrarea uşoară a fierului de călcat peste îmbrăcăminte, chiar şi în zonele în care se ajunge cu dificultate. Alături de performanţa puternică a aburului, îţi oferă tot ce ai nevoie pentru rezultate perfecte.

Vezi toate beneficiile

Fier de călcat cu abur cu performanţă puternică

Proiectat pentru perfecţiune

  • Debit abur 50 g/min.; jet abur 200 g

  • Talpă SteamGlide Plus

  • Oprire automată de siguranţă

  • 2600 Waţi

Vârful unic de eliberare a aburului îţi oferă abur în zonele greu accesibile

Vârful unic de eliberare a aburului îţi oferă abur în zonele greu accesibile

Vârful unic pentru abur al acestui fier de călcat de la Philips combină o orientare deosebită a vârfului tălpii şi fante pentru abur special alungite pentru a ajunge în cele mai mici şi greu accesibile zone, astfel încât obţii rezultate uluitoare.

Design optim pentru manevrarea uşoară a fierului de călcat peste îmbrăcăminte

Design optim pentru manevrarea uşoară a fierului de călcat peste îmbrăcăminte

Fierul de călcat de la Philips este conceput să poată fi manevrat cu uşurinţă peste îmbrăcăminte şi îţi permite să ajungi uşor chiar şi în zonele cele mai greu accesibile.

Fier de călcat uşor de manevrat pe masa de călcat

Fier de călcat uşor de manevrat pe masa de călcat

Fierul de călcat are o greutate optimă de 1,6 kg, ceea ce îl face uşor de poziţionat pe masa de călcat şi înapoi pe piciorul de sprijinire.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Premii

  • Imagine cu VRS_PBTAWARD66

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.9

din 5

16

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/05/2019

România

România

Un produs excelent

Călcatul nu mai este o bătaie de cap.Hainele arata impecabil cu ușurință.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fier de călcat cu abur Azure GC4860/02

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fier de călcat cu abur Azure GC4860/02

09/09/2015

România

România

E la fel ca in reclama.Te joci cu el pe rufe.

*Reduce mult timpul de calcat.Te aduce la placerea de a calca din a trebui sa calci.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fier de călcat cu abur Azure GC4860/02

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Fier de călcat cu abur Azure GC4860/02

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó választás volt.

Használata könnyű. Gyorsan bemelegszik. A gőzfunkciója nagyon jó, "erős", így a makacsabb gyűrődésekkel is hamar és könnyen megbírkózik.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur GC4860/37 Gőzölős vasaló

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Azur GC4860/37 Gőzölős vasaló

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips