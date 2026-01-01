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Producție oprită
GC484/40
1800 W, 35 g/min
Placă cu abur cu 40 % mai mare*
Orificiu de umplere cu 80% mai mare*
2 setări pentru abur
Aparatul de călcat vertical EasyTouch este cu 20% mai puternic* în comparaţie cu modelele precedente, cu abur continuu puternic de 35 g/min concentrat prin duze, permiţând netezirea din doar câteva treceri.
Setează nivelul de abur dorit pentru rezultate optime pe diferite materiale textile. Utilizează nivelul scăzut pentru ţesături mai subţiri şi un nivel mai mare pentru ţesături şi haine groase.
Design compact pentru depozitare uşoară.
Premii
Recenzii
În comparaţie cu GC509
Testat de un institut terţ în ceea ce priveşte tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 la o durată de generare a aburului de 1 minut (standardul tehnic privind dezinfectare 2002-2.1.5)