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  • Netezire uşoară zi de zi
  • Netezire uşoară zi de zi

Producție oprită

Easy TouchAparat de călcat vertical cu abur cu suport

GC484/40

1 premiu

Netezire uşoară zi de zi
Noul nostru aparat de călcat vertical cu abur pentru haine EasyTouch este conceput să fie compact, dar puternic. Această soluţie esenţială de călcat cu abur este perfectă pentru netezire rapidă zi de zi.
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Cu cel mai compact aparat vertical cu abur cu suport Philips

Netezire uşoară zi de zi

  • 1800 W, 35 g/min

  • Placă cu abur cu 40 % mai mare*

  • Orificiu de umplere cu 80% mai mare*

  • 2 setări pentru abur

Cu 20% mai puternic* datorită aburului continuu de 35 g/min

Cu 20% mai puternic* datorită aburului continuu de 35 g/min

Aparatul de călcat vertical EasyTouch este cu 20% mai puternic* în comparaţie cu modelele precedente, cu abur continuu puternic de 35 g/min concentrat prin duze, permiţând netezirea din doar câteva treceri.

2 setări de abur pentru diferite tipuri de ţesături

2 setări de abur pentru diferite tipuri de ţesături

Setează nivelul de abur dorit pentru rezultate optime pe diferite materiale textile. Utilizează nivelul scăzut pentru ţesături mai subţiri şi un nivel mai mare pentru ţesături şi haine groase.

Design compact pentru depozitare uşoară

Design compact pentru depozitare uşoară

Design compact pentru depozitare uşoară.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Referințe

  1. În comparaţie cu GC509

  2. Testat de un institut terţ în ceea ce priveşte tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 la o durată de generare a aburului de 1 minut (standardul tehnic privind dezinfectare 2002-2.1.5)