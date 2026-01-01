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Producție oprită

Memorie flash USB

FM64FD180D/00

Uşor de utilizat, plug and play!

Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia MOTION poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

Vezi toate beneficiile

Mutaţi fişierele într-o memorie flash!

Uşor de utilizat, plug and play!

  • 64 GB

  • Ediţia Star 2.0

  • Pachet de 2

Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză

Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.

Capac de protecţie integrat pentru confortul dumneavoastră

Nu vei mai pierde niciodată capacul unităţii! Capacul de protecţie este integrat în designul produsului. Astfel, va rămâne mereu ataşat de unitatea USB. Pentru a-l folosi, trebuie doar să întorci capacul invers. Conectează şi redă!

Ambalaj uşor de deschis şi accesibil

Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.

Specificaţii tehnice

Manuale şi documentaţie

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 271.6 kB
  • 24 August 2026

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