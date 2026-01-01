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        Producție oprită

        Memorie flash USB

        FM64FD170D/00

        Uşor de utilizat, plug and play!

        Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia MOTION poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

        Vezi toate beneficiile

        Mută fişierele pe o unitate flash!

        Uşor de utilizat, plug and play!

        • 64 GB

        • Ediţia Motion 2.0

        • Pachet de 2

        Capacitate de stocare de 64 GB pentru fişiere mari de date

        Cei 64 GB utili îţi oferă posibilitatea de a muta, distribui şi salva fişiere mult mai mari sau mai multe fişiere prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.

        Ambalaj uşor de deschis şi accesibil

        Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.

        Memorie USB modernă datorită designului plin de culoare

        Alege o culoare modernă – galben canar, roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint, albastru electric sau portocaliu aprins – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie

        Specificaţii tehnice

        Manuale şi documentaţie

        Broşură comercială localizată

        • PDF fişier, 149.2 kB
        • 21 July 2026

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        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips