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Producție oprită
FM64FD170D/00
Uşor de utilizat, plug and play!
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia MOTION poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
64 GB
Ediţia Motion 2.0
Pachet de 2
Cei 64 GB utili îţi oferă posibilitatea de a muta, distribui şi salva fişiere mult mai mari sau mai multe fişiere prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.
Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.
Alege o culoare modernă – galben canar, roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint, albastru electric sau portocaliu aprins – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie