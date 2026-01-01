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FM64FD05E/00
Uşor de utilizat, plug and play!
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia VIVID poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
64 GB
Ediţia Vivid 2.0
pachet de 3 bucăţi
Cei 64 GB utili îţi oferă posibilitatea de a muta, distribui şi salva fişiere mult mai mari sau mai multe fişiere prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.
Un indicator LED cu aspect atractiv îţi indică faptul că unitatea este conectată şi funcţionează corespunzător şi luminează intermitent mai rapid în timpul copierii fişierelor în sau din memoria acesteia.