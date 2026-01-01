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FM51SM130B/00
Uşor de utilizat, plug and play!
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea SSD Philips poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
512 GB
Unitate Solid State Drive
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.
Nu vei mai pierde niciodată capacul unităţii! Capacul de protecţie este integrat în designul produsului. Astfel, va rămâne mereu ataşat de unitatea USB. Pentru a-l folosi, trebuie doar să întorci capacul invers. Conectează şi redă!
Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.
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