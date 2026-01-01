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FM51FD175B/00
Uşor de utilizat, plug and play!
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia SNOW poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
512 GB
Ediţia Motion 3.2
USB de tip C
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe hard diskul computerului sau de pe acesta.
Cei 512 GB utili îţi oferă posibilitatea de a schimba, partaja şi salva fişiere mai multe sau mai mari prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.
Alege o culoare modernă – galben canar, roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint, albastru electric sau portocaliu aprins – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie
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