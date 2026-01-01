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Producție oprită

Memorie flash USB

FM51FD001B/00

Uşor de utilizat, plug and play!

Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea SSD Philips poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

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Mută fişierele pe o unitate flash!

Uşor de utilizat, plug and play!

  • 512 GB

  • Ediţia Vivid 3.0

Memorie USB modernă datorită designului plin de culoare

Alege o culoare modernă – galben canar, roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint, albastru electric sau portocaliu aprins – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie

Capac de protecţie integrat pentru confortul dumneavoastră

Nu vei mai pierde niciodată capacul unităţii! Capacul de protecţie este integrat în designul produsului. Astfel, va rămâne mereu ataşat de unitatea USB. Pentru a-l folosi, trebuie doar să întorci capacul invers. Conectează şi redă!

Ambalaj uşor de deschis şi accesibil

Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.

Specificaţii tehnice

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