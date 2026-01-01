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        SSD

        FM50SM140B/00

        Uşor de utilizat, plug and play!

        Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea internă SSD - SATA III Philips de 2,5” poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

        Vezi toate beneficiile

        Mută fişierele pe o unitate flash!

        Uşor de utilizat, plug and play!

        • 500 GB

        • Unitate Solid State Drive

        SSD pentru transfer ultrarapid de date

        Ratele ridicate de transfer de date ale unităţii Solid State Drive de la Philips reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe hard diskul computerului sau de pe acesta.

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