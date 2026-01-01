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Producție oprită
FM32FD170B/00
Mic, uşor, pentru utilizare oriunde
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia MOTION poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
32 GB
Ediţia Motion 2.0
Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.
Alege o culoare modernă – roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint sau albastru electric – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie
Un indicator LED cu aspect atractiv îţi indică faptul că unitatea este conectată şi funcţionează corespunzător şi luminează intermitent mai rapid în timpul copierii fişierelor în sau din memoria acesteia.
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