Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
FM32FD05E/00
Mic, uşor, pentru utilizare oriunde
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia VIVID poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
32 GB
Ediţia Vivid 2.0
pachet de 3 bucăţi
Cei 32 GB utili îţi oferă posibilitatea de a muta, distribui şi salva fişiere mult mai mari sau mai multe fişiere prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.
Alege o culoare modernă – galben canar, roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint, albastru electric sau portocaliu aprins – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie
Recenzii