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Producție oprită
FM25SM130B/00
Uşor de utilizat, plug and play!
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea SSD Philips poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
256 GB
Unitate Solid State Drive
Alege o culoare modernă – galben canar, roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint, albastru electric sau portocaliu aprins – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.
Cei 256 GB utili îţi oferă posibilitatea de a schimba, partaja şi salva fişiere mult mai mari sau mai multe prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.
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