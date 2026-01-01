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FM16FD05E/00
Mic, uşor, pentru utilizare oriunde
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia Vivid poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
16 GB
Ediţia Vivid 2.0
pachet de 3 bucăţi
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.
Un indicator LED cu aspect atractiv îţi indică faptul că unitatea este conectată şi funcţionează corespunzător şi luminează intermitent mai rapid în timpul copierii fişierelor în sau din memoria acesteia.
Alege o culoare modernă – galben canar, roz jeleu, mov ultraviolet, verde absint, albastru electric sau portocaliu aprins – pentru a-ţi însufleţi activităţile zilnice de stocare şi distribuire de date şi pentru a accentua nota de distracţie