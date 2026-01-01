ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

        Producție oprită

        Memorie flash USB

        FM12FD170E/00

        Uşor de utilizat, plug and play!

        Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia MOTION poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

        Vezi toate beneficiile

        Mută fişierele pe o unitate flash!

        Uşor de utilizat, plug and play!

        • 128 GB

        • Ediţia Motion 2.0

        • pachet de 3 bucăţi

        Capacitate de stocare de 128 GB pentru fişiere mari de date

        Cei 128 GB utili îţi oferă posibilitatea de a muta, distribui şi salva fişiere mult mai mari sau mai multe prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.

        Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză

        Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.

        Ambalaj uşor de deschis şi accesibil

        Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.

        Specificaţii tehnice

        Manuale şi documentaţie

        Broşură comercială localizată

        • PDF fişier, 148.4 kB
        • 21 July 2026

        Contactează Philips

        Ne face plăcere să te ajutăm

        Obține -15% reducere la abonare

        • Oferte exclusive și coduri de reducere
        • Acces la reducerile lunare
        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

        Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

        • Oferte exclusive și coduri de reducere
        • Acces la reducerile lunare
        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips