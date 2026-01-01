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Producție oprită
FM12FD170E/00
Uşor de utilizat, plug and play!
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea flash USB Philips ediţia MOTION poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
128 GB
Ediţia Motion 2.0
pachet de 3 bucăţi
Cei 128 GB utili îţi oferă posibilitatea de a muta, distribui şi salva fişiere mult mai mari sau mai multe prin portul USB al PC-ului sau al laptopului.
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.
Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.