Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
FM02SS050P/00
Uşor de utilizat, plug and play!
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Philips SSD îţi face operaţiile zilnice mai eficiente, cu o viteză de reacţie mai bună a sistemului. SSD oferă, de asemenea, performanţe de încărcare instantanee, ceea ce înseamnă timpi mai rapizi de pornire şi încărcare a aplicaţiilor.
2 TB
Unitate Solid State Drive
Economisiţi spaţiu liber prin compresia automată a tuturor fişierelor de pe unitatea flash USB
Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.
Ratele ridicate de transfer de date ale unităţii Solid State Drive de la Philips reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe hard diskul computerului sau de pe acesta.
Recenzii