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Producție oprită

SSD

FM02SS050P/00

Uşor de utilizat, plug and play!

Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Philips SSD îţi face operaţiile zilnice mai eficiente, cu o viteză de reacţie mai bună a sistemului. SSD oferă, de asemenea, performanţe de încărcare instantanee, ceea ce înseamnă timpi mai rapizi de pornire şi încărcare a aplicaţiilor.

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Uşor de utilizat, plug and play!

  • 2 TB

  • Unitate Solid State Drive

Prin compresia automată a tuturor fişierelor se creează mai mult spaţiu liber

Economisiţi spaţiu liber prin compresia automată a tuturor fişierelor de pe unitatea flash USB

Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză

Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.

SSD pentru transfer ultrarapid de date

Ratele ridicate de transfer de date ale unităţii Solid State Drive de la Philips reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe hard diskul computerului sau de pe acesta.

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