ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie ambalaj
  • Fotografie ambalaj

Producție oprită

SSD

FM01SS050P/00

Uşor de utilizat, plug and play!

Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea SSD Philips poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

Vezi toate beneficiile

Mutaţi fişierele într-o memorie flash!

Uşor de utilizat, plug and play!

  • 1 TB

  • Unitate Solid State Drive

Capac de protecţie integrat pentru confortul dumneavoastră

Nu vei mai pierde niciodată capacul unităţii! Capacul de protecţie este integrat în designul produsului. Astfel, va rămâne mereu ataşat de unitatea USB. Pentru a-l folosi, trebuie doar să întorci capacul invers. Conectează şi redă!

Sincronizarea fişierelor între întreg PC-ul şi UFD

Graţie sincronizării tuturor fişierelor de pe PC, este posibil să accesaţi şi să lucraţi cu documentele oriunde, făcând de câteva ori click pe mouse.

Ambalaj uşor de deschis şi accesibil

Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips