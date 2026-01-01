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Producție oprită
FM01SS050P/00
Uşor de utilizat, plug and play!
Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea SSD Philips poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.
1 TB
Unitate Solid State Drive
Nu vei mai pierde niciodată capacul unităţii! Capacul de protecţie este integrat în designul produsului. Astfel, va rămâne mereu ataşat de unitatea USB. Pentru a-l folosi, trebuie doar să întorci capacul invers. Conectează şi redă!
Graţie sincronizării tuturor fişierelor de pe PC, este posibil să accesaţi şi să lucraţi cu documentele oriunde, făcând de câteva ori click pe mouse.
Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.
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