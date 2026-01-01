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        Producție oprită

        SSD

        FM01SM130B/00

        Uşor de utilizat, plug and play!

        Dispozitiv plug-and-play uşor de utilizat. Cu unitatea SSD Philips poţi stoca şi distribui în mod simplu şi accesibil fişiere, fotografii şi muzică.

        Vezi toate beneficiile

        Mută fişierele pe o unitate flash!

        Uşor de utilizat, plug and play!

        • 1 TB

        • Unitate Solid State Drive

        Ambalaj uşor de deschis şi accesibil

        Marcajele şi perforaţiile de pe ambalaj indică modalitatea cea mai uşoară de a deschide ambalajul şi de a obţine acces simplu şi rapid la memoria USB.

        Transfer de date rapid cu tehnologia USB 2.0 de mare viteză

        Ratele ridicate de transfer de date reduc semnificativ timpul de aşteptare atunci când copiezi fişiere multimedia de mari dimensiuni pe sau de pe hard diskul computerului.

        Capac de protecţie integrat pentru confortul dumneavoastră

        Nu vei mai pierde niciodată capacul unităţii! Capacul de protecţie este integrat în designul produsului. Astfel, va rămâne mereu ataşat de unitatea USB. Pentru a-l folosi, trebuie doar să întorci capacul invers. Conectează şi redă!

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        • Oferte exclusive și coduri de reducere
        • Acces la reducerile lunare
        • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips