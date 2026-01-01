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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9542/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9542/91

Producție oprită

PowerPro ActiveAspirator fără sac

FC9542/91

Putere mare de aspirare cu PowerCyclone 4

Noul aspirator fără sac Philips PowerPro Active oferă performanţă optimă de curăţare datorită tehnologiei PowerCyclone şi a capului de aspirare TriActive, conceput special pentru depunerile mari de praf. Compartimentul pentru praf se curăţă uşor, fără a crea nori de praf.

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Golire rapidă şi uşoară

Putere mare de aspirare cu PowerCyclone 4

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • Cap de aspirare TriActive

  • Păr de animale

Tehnologia PowerCyclone 4 separă praful de aer dintr-o singură mişcare

Tehnologia PowerCyclone 4 separă praful de aer dintr-o singură mişcare

Tehnologia PowerCyclone 4 maximizează fluxul de aer şi performanţa separând murdăria din aer dintr-o mişcare. Aceasta asigură rezultate remarcabile de curăţare prin intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone datorită fantei de admisie aer drepte şi netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelerează aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.

Capul TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare

Capul TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare

Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare: 1) deschide uşor covorul cu talpa sa cu design special, pentru a îndepărta praful în profunzime; 2) aspiră cu uşurinţă particulele mari prin orificiul mare din faţă; 3) aspiră bine praful şi mizeria de pe lângă mobilă şi pereţi cu cele două canale de aer laterale.

Cuplaje ActiveLock pentru adaptarea uşoară a fiecărei activităţi de curăţare

Cuplaje ActiveLock pentru adaptarea uşoară a fiecărei activităţi de curăţare

Cuplajele ActiveLock îţi permit să conectezi şi să deconectezi cu uşurinţă diferite capete de aspirare şi accesorii de la tubul telescopic în timpul curăţeniei.

Specificaţii tehnice

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