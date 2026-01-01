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Producție oprită
FC9542/91
Putere mare de aspirare cu PowerCyclone 4
Noul aspirator fără sac Philips PowerPro Active oferă performanţă optimă de curăţare datorită tehnologiei PowerCyclone şi a capului de aspirare TriActive, conceput special pentru depunerile mari de praf. Compartimentul pentru praf se curăţă uşor, fără a crea nori de praf.
1500 W
PowerCyclone 4
Cap de aspirare TriActive
Păr de animale
Tehnologia PowerCyclone 4 maximizează fluxul de aer şi performanţa separând murdăria din aer dintr-o mişcare. Aceasta asigură rezultate remarcabile de curăţare prin intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone datorită fantei de admisie aer drepte şi netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelerează aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.
Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare: 1) deschide uşor covorul cu talpa sa cu design special, pentru a îndepărta praful în profunzime; 2) aspiră cu uşurinţă particulele mari prin orificiul mare din faţă; 3) aspiră bine praful şi mizeria de pe lângă mobilă şi pereţi cu cele două canale de aer laterale.
Cuplajele ActiveLock îţi permit să conectezi şi să deconectezi cu uşurinţă diferite capete de aspirare şi accesorii de la tubul telescopic în timpul curăţeniei.
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