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Producție oprită
FC8471/61
1700 W
PowerCyclone 4
Filtru EPA 10 pentru motor
Tehnologia PowerCyclone 4 maximizează fluxul de aer şi performanţa separând murdăria din aer dintr-o mişcare. Aceasta asigură rezultate remarcabile de curăţare prin intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone datorită fantei de admisie aer drepte şi netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelerează aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.
Filtrul EPA cutat dispune de o suprafaţă mare de filtrare şi o bună performanţă a filtrării. În combinaţie cu fluxul de aer ciclonic, acesta previne înfundarea rapidă şi îţi oferă rezultate de filtrare mai bune şi de mai lungă durată.
Recenzii
Putere de aspirare testată în concordanţă cu standardul internaţional DIN EN 60312/11/2008, testată de institutul extern de testare SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., ianuarie 2013).