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  • Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună
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  • Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună
  • Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună
  • Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună
  • Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună
  • Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună
  • Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună
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  • Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună
  • Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună
  • Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună
  • Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună
  • Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună

Producție oprită

PowerPro CompactAspirator fără sac

FC8471/61

Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună
Noul Philips PowerPro Compact oferă performanţă puternică fără compromisuri graţie tehnologiei PowerCyclone 4 şi designului avansat al compartimentului pentru praf
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Cu tehnologia PowerCyclone 4

Putere de aspirare mai ridicată* pentru o curăţare mai bună

  • 1700 W

  • PowerCyclone 4

  • Filtru EPA 10 pentru motor

Tehnologia PowerCyclone 4 separă praful de aer dintr-o singură mişcare

Tehnologia PowerCyclone 4 separă praful de aer dintr-o singură mişcare

Tehnologia PowerCyclone 4 maximizează fluxul de aer şi performanţa separând murdăria din aer dintr-o mişcare. Aceasta asigură rezultate remarcabile de curăţare prin intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone datorită fantei de admisie aer drepte şi netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelerează aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.

Motor de 1700 Waţi cu o putere de absorbţie de 330 Waţi

Motor de 1700 Waţi cu o putere de absorbţie de 330 Waţi

Filtrul EPA captează microorganismele care cauzează alergii

Filtrul EPA captează microorganismele care cauzează alergii

Filtrul EPA cutat dispune de o suprafaţă mare de filtrare şi o bună performanţă a filtrării. În combinaţie cu fluxul de aer ciclonic, acesta previne înfundarea rapidă şi îţi oferă rezultate de filtrare mai bune şi de mai lungă durată.

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Referințe

  1. Putere de aspirare testată în concordanţă cu standardul internaţional DIN EN 60312/11/2008, testată de institutul extern de testare SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., ianuarie 2013).