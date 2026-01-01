Tehnologia PowerCyclone 4 separă praful de aer dintr-o singură mişcare

Tehnologia PowerCyclone 4 maximizează fluxul de aer şi performanţa separând murdăria din aer dintr-o mişcare. Aceasta asigură rezultate remarcabile de curăţare prin intermediul unor paşi extrem de eficienţi: 1) Aerul intră rapid în PowerCyclone datorită fantei de admisie aer drepte şi netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelerează aerul în sus în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.