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  • Perie Turbo universală
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  • Perie Turbo universală
  • Perie Turbo universală
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  • Perie Turbo universală

Producție oprită

Cap de aspirare

FC8043/02

5
| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Perie Turbo universală
Capul de aspirare Turbo Brush FC8043/02 de la Philips permite curăţarea în profunzime a covoarelor şi îndepărtarea părului şi a scamelor de pe acestea. Peria rotativă îndepărtează în mod activ particulele mici de praf şi părul, rezultând o performanţă mai bună cu 25%.
Vezi toate beneficiile

Eficienţă de curăţare a covoarelor mai bună cu 25%

Perie Turbo universală

  • Perie Turbo

Perie rotativă pentru curăţarea profundă a covorului

Perie rotativă pentru curăţarea profundă a covorului

Părul şi scamele se lipesc de covor, iar particulele mici de murdărie intră adânc în părul covorului. Acest cap de aspirare cu perie rotativă îndepărtează în mod activ aceste tipuri de murdărie nedorite din casă.

Cu ajutorul celor două adaptoare, duza devine universală

Cu ajutorul celor două adaptoare, duza devine universală

Două adaptoare permit conectarea capului de aspirare la tuburile celor mai multe mărci de aspiratoare (Ø 32 - 35 mm).

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

01/06/2013

Polska

Polska

koniec z włosami na dywanie

coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

21/08/2012

Polska

Polska

idealna do usuwania sierści z dywanu

rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FC8043/02 Nasadka do odkurzacza

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Referințe

  1. În comparaţie cu duza Philips