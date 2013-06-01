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Producție oprită
Perie Turbo
Părul şi scamele se lipesc de covor, iar particulele mici de murdărie intră adânc în părul covorului. Acest cap de aspirare cu perie rotativă îndepărtează în mod activ aceste tipuri de murdărie nedorite din casă.
Două adaptoare permit conectarea capului de aspirare la tuburile celor mai multe mărci de aspiratoare (Ø 32 - 35 mm).
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
bartosz
01/06/2013
Polska
koniec z włosami na dywanie
coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
monikaust
21/08/2012
Polska
idealna do usuwania sierści z dywanu
rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
În comparaţie cu duza Philips