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  • Pentru aer curat şi sănătos în casa ta
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  • Pentru aer curat şi sănătos în casa ta
  • Pentru aer curat şi sănătos în casa ta
  • Pentru aer curat şi sănătos în casa ta
  • Pentru aer curat şi sănătos în casa ta
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  • Pentru aer curat şi sănătos în casa ta
  • Pentru aer curat şi sănătos în casa ta
  • Pentru aer curat şi sănătos în casa ta

Producție oprită

filtru de evacuare

FC8030

Pentru aer curat şi sănătos în casa ta
Filtrul de evacuare AFS al aspiratorului garantează filtrarea foarte bună a aerului evacuat. Pentru menţinerea filtrării eficiente, filtrul AFS trebuie înlocuit la fiecare 6 luni.
Vezi toate beneficiile

Filtru micro AFS

Pentru aer curat şi sănătos în casa ta

  • 1 microfiltru AFS

  • Filtrare foarte bună

  • Înlocuieşte o dată la 6 luni

  • Compatibil cu ia FC9300...19

Microfiltru AFS pentru aer curat

Microfiltrul AFS captează praful fin înainte ca aerul să fie evacuat, pentru un mediu fără praf şi aer curat.

Filtru de evacuare original Philips

Filtru de evacuare original Philips

s-filter este filtrul de evacuare standard

s-filter este filtrul de evacuare standard

s-filter este filtrul de evacuare standard disponibil în cele mai multe magazine, uşor de recunoscut prin logo-ul său. Este potrivit pentru cele mai multe aspiratoare de la Philips, dar şi pentru aspiratoare de la Electrolux, AEG, Volta şi Tornado.

Specificaţii tehnice

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