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Producție oprită
FC8030
1 microfiltru AFS
Filtrare foarte bună
Înlocuieşte o dată la 6 luni
Compatibil cu ia FC9300...19
Microfiltrul AFS captează praful fin înainte ca aerul să fie evacuat, pentru un mediu fără praf şi aer curat.
s-filter este filtrul de evacuare standard disponibil în cele mai multe magazine, uşor de recunoscut prin logo-ul său. Este potrivit pentru cele mai multe aspiratoare de la Philips, dar şi pentru aspiratoare de la Electrolux, AEG, Volta şi Tornado.
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