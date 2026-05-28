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Filtru cilindric pentru aspiratoare
Producție oprită
Asistență
FC8028/01
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Filtrul cilindric lavabil pentru aspiratorul tău captează microorganismele dăunătoare care cauzează alergii respiratorii. Pentru performanţe optime, curăţă regulat filtrul cilindric. Pentru a-l curăţa, lovește-l uşor de marginea unui coş de gunoi.