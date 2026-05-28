ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Filtru cilindric pentru aspiratoare

Producție oprită

Asistență

Filtru cilindric pentru aspiratoare

FC8028/01

Filtru cilindric pentru aspiratoare

Producție oprită

Accesează magazinul

Înregistrează-ți produsul

Obține garanția extinsă

Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).

Înscrieprodusul

Manuale şi documentaţie

Filtrul cilindric lavabil pentru aspiratorul tău captează microorganismele dăunătoare care cauzează alergii respiratorii. Pentru performanţe optime, curăţă regulat filtrul cilindric. Pentru a-l curăţa, lovește-l uşor de marginea unui coş de gunoi.

  • PDF fişier
  • 28 May 2026