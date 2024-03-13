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FC6161/02
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User Manual Philips DailyDuo Stick vacuum cleaner
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Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Cum curăţ peria aspiratorului Philips
Curăţarea recipientului de praf al aspiratorului fără sac Philips
Cum trebuie să curăţ filtrul aspiratorului meu Philips?
DailyDuoFiltru
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
Putere de aspirare scăzută a aspiratorului Philips
Peria aspiratorului Philips PowerPro nu se roteşte