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  • Gata cu efortul
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Producție oprită

Aspirator electric

FC6126/01

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Gata cu efortul
Acest aspirator electric Philips este excelent pentru o curăţare rapidă a podelelor: peria rotativă rapidă captează cu uşurinţă murdăria şi este uşor de manevrat. Aspiratorul este foarte silenţios şi, cu ajutorul tijei flexibile, ajunge cu uşurinţă în locurile greu accesibile.
Vezi toate beneficiile

Ajunge cu uşurinţă în zonele dificile

Gata cu efortul

  • 4,8 V

Tijă flexibilă

Tijă flexibilă

Tija flexibilă asigură o curăţare uşoară, chiar şi în locurile greu accesibile. Nu mai trebuie să vă aplecaţi pentru a curăţa sub mobilă: acest aspirator se apleacă pentru dumneavoastră.

Perie rotativă rapidă

Perie rotativă rapidă

Pentru a uşura munca, o perie rotativă electrică ridică automat murdăria în compartimentul pentru murdărie integrat în aspiratorul electric. Porniţi aspiratorul electric şi strângeţi fără efort murdăria, firimiturile, firele de păr şi altele. Această acţiune dinamică a periei rotative este sigură şi eficientă pe orice podea dură sau mochetă cu păr scurt din casa dvs.

Baterie NiMH ecologică

Baterie NiMH ecologică

Bucuraţi-vă de o libertate desăvârşită de mişcare fără niciun cablu care să vă stea în cale. Bateriile puternice şi reîncărcabile NiMH vă asigură până la 50 de minute de curăţare pe podele dure. Aceste baterii NiMH sunt ecologice. Acest lucru înseamnă că nu conţin elemente foarte toxice, ceea ce le face să fie mai avantajoase pentru mediu. Suplimentar, bateriile NiMh au o putere durabilă, care asigură performanţa în timp.

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

04/01/2015

Česká republika

Česká republika

vysavač je pro denní používání

Používám ho již 4 roky a nemohu si ho vynachválit. Na místo stálého vytahování vysavače je vždy hned po ruce. Stačí dvakrát přejet sem a tam a je uklizeno. Používají ho i děti

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FC6126/01 Electric sweeper

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru FC6126/01 Electric sweeper

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