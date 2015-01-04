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Producție oprită
4,8 V
Tija flexibilă asigură o curăţare uşoară, chiar şi în locurile greu accesibile. Nu mai trebuie să vă aplecaţi pentru a curăţa sub mobilă: acest aspirator se apleacă pentru dumneavoastră.
Pentru a uşura munca, o perie rotativă electrică ridică automat murdăria în compartimentul pentru murdărie integrat în aspiratorul electric. Porniţi aspiratorul electric şi strângeţi fără efort murdăria, firimiturile, firele de păr şi altele. Această acţiune dinamică a periei rotative este sigură şi eficientă pe orice podea dură sau mochetă cu păr scurt din casa dvs.
Bucuraţi-vă de o libertate desăvârşită de mişcare fără niciun cablu care să vă stea în cale. Bateriile puternice şi reîncărcabile NiMH vă asigură până la 50 de minute de curăţare pe podele dure. Aceste baterii NiMH sunt ecologice. Acest lucru înseamnă că nu conţin elemente foarte toxice, ceea ce le face să fie mai avantajoase pentru mediu. Suplimentar, bateriile NiMh au o putere durabilă, care asigură performanţa în timp.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Danila
04/01/2015
Česká republika
vysavač je pro denní používání
Používám ho již 4 roky a nemohu si ho vynachválit. Na místo stálého vytahování vysavače je vždy hned po ruce. Stačí dvakrát přejet sem a tam a je uklizeno. Používají ho i děti
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FC6126/01 Electric sweeper
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru FC6126/01 Electric sweeper