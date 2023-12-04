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  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
  • Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute

Seria 3000Fier de călcat cu abur

DST3030/70

3.6
| (5) Recenzii
Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute
Fierul nostru de călcat cu abur seria 3000 îţi permite să calci uşor, datorită jetului de abur puternic ce facilitează îndepărtarea oricărei cute. Talpa ceramică asigură alunecare uşoară, în timp ce rezervorul de apă de 300 ml este suficient de mare pentru a permite călcarea fără reumplere a unui volum mai mic de haine.
Vezi toate beneficiile

Jet de abur de până la 180 g

Jet de abur puternic pentru îndepărtarea oricărei cute

  • Putere de 2400 W

  • Abur continuu de 40 g/min.

  • Jet de abur de 180 g

  • Ceramică

Jet de abur de până la 180 grame pentru putere suplimentară

Jet de abur de până la 180 grame pentru putere suplimentară

Jetul puternic de abur îţi oferă puterea suplimentară pentru a pătrunde mai adânc în ţesătură şi a îndrepta cu uşurinţă cutele dificile.

Debit de abur continuu de până la 40 g/min. pentru performanţă constantă

Debit de abur continuu de până la 40 g/min. pentru performanţă constantă

Debit de abur puternic şi continuu pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.

2400 de waţi pentru încălzire rapidă

2400 de waţi pentru încălzire rapidă

Oferă încălzire rapidă şi performanţă deosebită.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.6

din 5

5

Recenzii

2

04/12/2023

Україна

Україна

Cumpărător verificat

Чудова праска

Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

26/10/2021

Україна

Україна

Лучший выбор!

Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 DST3030/70 Парова праска

01/10/2023

Slovensko

Slovensko

Cumpărător verificat

Philips

Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička

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