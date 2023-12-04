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DST3030/70
Putere de 2400 W
Abur continuu de 40 g/min.
Jet de abur de 180 g
Ceramică
Jetul puternic de abur îţi oferă puterea suplimentară pentru a pătrunde mai adânc în ţesătură şi a îndrepta cu uşurinţă cutele dificile.
Debit de abur puternic şi continuu pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.
Oferă încălzire rapidă şi performanţă deosebită.
3.6
din 5
5
Recenzii
КаваРома60
04/12/2023
Україна
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Чудова праска
Наразі все сподобалося, свої функції виконує добре.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Krasivenskih
26/10/2021
Україна
Лучший выбор!
Пользуюсь товаром около 3 лет,довольна выбором,рекомендую:отлично гладит,легко и быстро, детали все целы,не сносились, нареканий нет
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 DST3030/70 Парова праска
Andrea 666
01/10/2023
Slovensko
Cumpărător verificat
Philips
Som spokojna z vyrobkom Philips nahrievanie rychle
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Séria 3000 DST3030/70 Naparovacia žehlička