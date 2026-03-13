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Seria 2000 Steam Iron
Asistență
DST2020/80
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Cum detartrez fierul de călcat cu abur Philips?
Cum curăţ talpa fierului de călcat cu abur/fierului de călcat uscat Philips
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