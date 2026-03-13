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Seria 2000 Steam Iron

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Seria 2000Steam Iron

DST2020/80

Seria 2000 Steam Iron

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Manuale şi documentaţie

Ghid de iniţiere rapidă

  • PDF fişier, 6.7 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fişier, 635.7 kB
  • 24 March 2026

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