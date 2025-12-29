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  • Performanţă de încredere, de la marca numărul unu în călcat
  • Performanţă de încredere, de la marca numărul unu în călcat
  • Performanţă de încredere, de la marca numărul unu în călcat
  • Performanţă de încredere, de la marca numărul unu în călcat
  • Performanţă de încredere, de la marca numărul unu în călcat
  • Performanţă de încredere, de la marca numărul unu în călcat
  • Performanţă de încredere, de la marca numărul unu în călcat
  • Performanţă de încredere, de la marca numărul unu în călcat
  • Performanţă de încredere, de la marca numărul unu în călcat
  • Performanţă de încredere, de la marca numărul unu în călcat

Seria 2000Steam Iron

DST2020/80

5
| (1) Recenzie
Performanţă de încredere, de la marca numărul unu în călcat
Calcă fără efort, cu fierul de călcat uşor din seria DST2000. Aburul său puternic de până la 25 g/min şi jetul de abur rezolvă eficient cutele dificile, în timp ce talpa ceramică asigură o alunecare lină pe toate materialele care pot fi călcate.
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Călcat uşor şi eficient

Performanţă de încredere, de la marca numărul unu în călcat

  • Abur 25 g/min pentru eliminare cute

  • 4 setări de abur pentru orice material

  • Talpă ceramică ce alunecă uşor rapid

  • Greutate redusă, călcat rapid, uşor

  • Cu rezervorul de 250 ml calci mai mult

Abur 25 g/min pentru eliminare cute

Abur 25 g/min pentru eliminare cute

Debitul puternic de abur de până la 25 g/min facilitează călcarea, asigurând îndepărtarea eficientă a cutelor. Combină cu jetul de abur puternic pentru a îndepărta chiar şi cele mai dificile cute.

4 setări de abur pentru a elimina cutele pe orice material ce se poate călca

4 setări de abur pentru a elimina cutele pe orice material ce se poate călca

Setările multiple pentru abur de pe fierul de călcat îţi permit să rezolvi cu uşurinţă cutele de pe diferite ţesături: setează abur redus pentru materiale delicate precum mătasea; aburul mai puternic pentru materiale mai groase.

Talpă ceramică ce alunecă uşor rapid

Talpă ceramică ce alunecă uşor rapid

Bucură-te de alunecare uşoară pe toate hainele care pot fi călcate, datorită plăcii ceramice durabile, rezistente la zgârieturi. Alunecă bine pe toate hainele, nu se lipeşte şi este uşor de păstrat curat.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

4
3
2
1

29/12/2025

Slovensko

Slovensko

Cumpărător verificat

Je to aj bezpečný produkt.

S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.

Acest review a fost făcut pentru Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

Acest review a fost făcut pentru Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

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Referințe

  1. Testat de un institut extern pentru tipurile de bacterii E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538 şi C. albicans ATCC 10231 pe bumbac, cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.