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DST2020/80
Abur 25 g/min pentru eliminare cute
4 setări de abur pentru orice material
Talpă ceramică ce alunecă uşor rapid
Greutate redusă, călcat rapid, uşor
Cu rezervorul de 250 ml calci mai mult
Debitul puternic de abur de până la 25 g/min facilitează călcarea, asigurând îndepărtarea eficientă a cutelor. Combină cu jetul de abur puternic pentru a îndepărta chiar şi cele mai dificile cute.
Setările multiple pentru abur de pe fierul de călcat îţi permit să rezolvi cu uşurinţă cutele de pe diferite ţesături: setează abur redus pentru materiale delicate precum mătasea; aburul mai puternic pentru materiale mai groase.
Bucură-te de alunecare uşoară pe toate hainele care pot fi călcate, datorită plăcii ceramice durabile, rezistente la zgârieturi. Alunecă bine pe toate hainele, nu se lipeşte şi este uşor de păstrat curat.
5.0
din 5
1
Recenzie
beno56
29/12/2025
Slovensko
Cumpărător verificat
Je to aj bezpečný produkt.
S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.
Acest review a fost făcut pentru Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
Acest review a fost făcut pentru Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
Testat de un institut extern pentru tipurile de bacterii E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538 şi C. albicans ATCC 10231 pe bumbac, cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.