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Producție oprită

boxă cu andocare

DS8500/12

Calitate a sunetului şi stil excepţionale

Boxă cu andocare Philips şic şi elegantă asigură sunet uimitor de pe iPhone/iPod cu tehnologia PureDigital. Bucuraţi-vă de controlul avansat cu senzor de proximitate şi telecomandă intuitivă care completează designul şi finisajele boxei.

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Obsedat de sunet

Calitate a sunetului şi stil excepţionale

Tehnologie de procesare pur digitală pentru cea mai bună calitate a sunetului

Tehnologie de procesare pur digitală pentru cea mai bună calitate a sunetului

Tehnologia avansată de procesare a sunetului pur digitală oferă o performanţă acustică mult superioară în comparaţie cu tehnologia de procesare audio analogică convenţională de care dispun playerele cu andocare care utilizează ieşirea audio analogică de la un iPod/iPhone. Prin captarea ieşirii audio digitale de la iPod/iPhone şi utilizând procesarea digitală în fiecare etapă a circuitului, este produs un coeficient semnal/zgomot mult mai mare. Rezultă o claritate inegalabilă a sunetului în echilibru perfect.

Volum acustic optim pe măsura cerinţelor boxelor

Designul Smart sound vă oferă reproducere de cea mai mare calitate a basului. Volumul acustic alocat fiecărui driver de medii este pe măsura cerinţelor acustice. Frecvenţele joase sunt redate profund şi precis – furnizând un bas puternic şi amplu.

Parte posterioară curbată senzual pentru eleganţă şi sunet precis

Liniile pure şi senzualitatea capacului posterior curbat oferă un aspect fabulos şi, în plus, creează o structură mai eficientă pentru acustică. Proiectată cu atenţie, linia curbă măreşte rigiditatea incintei boxei, reducând substanţial rezonanţa internă care are ca rezultat o reproducere mai precisă şi mai naturală a sunetului. Beneficiaţi de boxe cu aspect încântător şi sunet senzaţional.

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