Tehnologie de procesare pur digitală pentru cea mai bună calitate a sunetului

Tehnologia avansată de procesare a sunetului pur digitală oferă o performanţă acustică mult superioară în comparaţie cu tehnologia de procesare audio analogică convenţională de care dispun playerele cu andocare care utilizează ieşirea audio analogică de la un iPod/iPhone. Prin captarea ieşirii audio digitale de la iPod/iPhone şi utilizând procesarea digitală în fiecare etapă a circuitului, este produs un coeficient semnal/zgomot mult mai mare. Rezultă o claritate inegalabilă a sunetului în echilibru perfect.