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Producție oprită

boxă cu andocare

DS7700/10

Proiectat pentru mobilitate

Compactă şi ultra portabilă, această boxă cu andocare Fidelio DS7700/10 nu este de neglijat când vine vorba despre performanţă. Proiectată pentru călătorii, furnizează un sunet surprinzător de puternic de la iPod/iPhone - permiţându-vă să savuraţi muzica oriunde v-aţi afla.

Vezi toate beneficiile

cu această boxă cu andocare

Proiectat pentru mobilitate

DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului

DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Finisaj robust de aluminiu şi carcasă pentru protecţie completă

Design elegant, suplu şi compact pentru a încăpea în orice servietă

Specificaţii tehnice

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