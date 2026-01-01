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Producție oprită
DS7700/10
Proiectat pentru mobilitate
Compactă şi ultra portabilă, această boxă cu andocare Fidelio DS7700/10 nu este de neglijat când vine vorba despre performanţă. Proiectată pentru călătorii, furnizează un sunet surprinzător de puternic de la iPod/iPhone - permiţându-vă să savuraţi muzica oriunde v-aţi afla.
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
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