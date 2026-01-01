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Producție oprită

boxă cu andocare cu Bluetooth®

DS3600/12

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Pe biroul dvs. sau în orice altă parte, această elegantă boxă cu andocare asigură sunete de o claritate excepţională care vă umplu spaţiul personal, asigură streaming wireless prin Bluetooth şi, de asemenea, sincronizează iPod-ul/iPhone-ul/iPad-ul cu PC-ul dvs.

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Obsedat de sunet

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

  • pentru iPod/iPhone/iPad

Transfer de muzică Bluetooth wireless de pe iPod/iPhone/iPad

Bluetooth este o tehnologie de comunicaţii wireless cu rază scurtă, rezistentă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea uşoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta muzica preferată de pe iPod, iPhone sau iPad la sistemul audio Philips - confortabil, oricând doriţi.

Putere totală de ieşire 20 W RMS

Putere totală de ieşire 20 W RMS

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă şi sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica şi boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Aplicaţie gratuită DockStudio pentru radio prin Internet şi alte funcţii interesante

Aplicaţie gratuită DockStudio pentru radio prin Internet şi alte funcţii interesante

Aplicaţia gratuită adaugă o gamă de funcţii interesante boxei dvs. cu andocare. Puteţi să verificaţi vremea, să vedeţi ora şi chiar să folosiţi fotografiile preferate ca tapet. DockStudio vă permite de asemenea să ascultaţi mii de posturi radio din întreaga lume prin Internet. Mai multe actualizări pentru noi funcţii şi faţete vor fi disponibile în curând.

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