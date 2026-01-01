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DS3500/12
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.
Fiţi wireless cu transmisia Bluetooth şi obţineţi mai mult acum din muzica, jocurile şi experienţa dvs. video cu această boxă cu andocare Philips DS3500/12. Conectaţi iPod/iPhone/iPad-ul cu computerul dvs. prin USB. Conectaţi-l la priză pentru alimentare sau utilizaţi baterii.
pentru iPod/iPhone/iPad
Alimentată cu baterie/CA
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
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