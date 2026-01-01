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Producție oprită

boxă cu andocare cu Bluetooth®

DS3500/12

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Fiţi wireless cu transmisia Bluetooth şi obţineţi mai mult acum din muzica, jocurile şi experienţa dvs. video cu această boxă cu andocare Philips DS3500/12. Conectaţi iPod/iPhone/iPad-ul cu computerul dvs. prin USB. Conectaţi-l la priză pentru alimentare sau utilizaţi baterii.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

  • pentru iPod/iPhone/iPad

  • Alimentată cu baterie/CA

DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului

DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului

Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.

Intrare AUX pentru conectare uşoară la aproape orice dispozitiv electronic

Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, pentru a savura muzica oriunde.

Specificaţii tehnice

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