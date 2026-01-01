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Producție oprită

boxă cu andocare cu Bluetooth®

DS3480/12

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs., wireless

Compatibil cu iPhone 5 şi cele mai recente iPod-uri prin intermediul conectorului Lightning. Boxa cu andocare DS3480 oferă sunet de claritate excepţională în timp ce se şi încarcă. Cu streaming prin Bluetooth şi baterie reîncărcabilă, vă puteţi bucura de muzica dvs. wireless oriunde.

Vezi toate beneficiile

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs., wireless

  • conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Încărcare rapidă şi redare muzică prin conectorul Lightning

Bucuraţi-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcaţi dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocaţi direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-aţi ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul şi în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceţi griji că rămâneţi fără baterie.

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Sunet dinamic, care umple încăperea

Cu un algoritm avansat de procesare digitală a sunetului, două drivere active de sunet şi port de bas, această boxă cu andocare vă umple camera cu sunet clar şi natural şi bas profund şi puternic.

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