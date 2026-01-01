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Producție oprită

boxă cu andocare

DS3400/12

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Compatibilă cu iPhone 5 şi cu cele mai recente iPoduri prin conectorul Lightning, boxa de andocare DS3400 redă muzică de pe iPod/iPhone oferind un sunet de calitate excepţională în timp ce se şi încarcă. Profitaţi de opţiunea de alimentare c.a. sau de la baterie pentru flexibilitate maximă.

Vezi toate beneficiile

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

  • cu conector Lightning

  • pentru iPod/iPhone

  • 10 W, Alimentare cu baterie sau c.a.

Sincronizare PC cu iPod/iPhone

Andocaţi-l, redaţi muzică, sincronizaţi-l şi încărcaţi-l! Lăsaţi-vă absorbit de muzica preferată de pe iPod sau iPhone în timp ce se încarcă. Se sincronizează şi cu PC-ul prin conectarea boxei cu un cablu USB.

Aplicaţie gratuită ClockStudio pentru radio prin Internet şi alte funcţii interesante

Aplicaţie gratuită ClockStudio pentru radio prin Internet şi alte funcţii interesante

Aplicaţia gratuită adaugă o gamă de funcţii interesante boxei dvs. cu andocare. Puteţi să verificaţi vremea, să vedeţi ora şi chiar să folosiţi fotografiile preferate ca tapet. ClockStudio vă permite de asemenea să ascultaţi mii de posturi radio din întreaga lume prin Internet. Mai multe actualizări pentru noi funcţii şi faţete.

Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferenţa cu telefonul mobil

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