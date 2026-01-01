Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Compatibilă cu iPhone 5 şi cu cele mai recente iPoduri prin conectorul Lightning, boxa de andocare DS3400 redă muzică de pe iPod/iPhone oferind un sunet de calitate excepţională în timp ce se şi încarcă. Profitaţi de opţiunea de alimentare c.a. sau de la baterie pentru flexibilitate maximă.