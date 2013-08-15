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Producție oprită
DS3100/12
Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.
Pe biroul dvs. sau în orice altă parte, această elegantă boxă cu andocare Philips DS3100/12 asigură un sunet de o claritate excepţională, care vă umple spaţiul personal. Sincronizaţi iPod/iPhone-ul cu calculatorul dvs. Bucuraţi-vă de opţiunea de alimentare de la reţea sau cu baterii pentru maximum de flexibilitate.
pentru iPod/iPhone
Alimentată cu baterie/CA
1.0
din 5
1
Recenzie
RadoslawB
15/08/2013
Polska
Tragedia.
Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.
Acest review a fost făcut pentru DS3100 głośnik ze stacją dokującą
Acest review a fost făcut pentru DS3100 głośnik ze stacją dokującą