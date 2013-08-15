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Producție oprită

boxă cu andocare

DS3100/12

1

| (1) Recenzie

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

Pe biroul dvs. sau în orice altă parte, această elegantă boxă cu andocare Philips DS3100/12 asigură un sunet de o claritate excepţională, care vă umple spaţiul personal. Sincronizaţi iPod/iPhone-ul cu calculatorul dvs. Bucuraţi-vă de opţiunea de alimentare de la reţea sau cu baterii pentru maximum de flexibilitate.

Vezi toate beneficiile

Obsedat de sunet

Sunetul care se potriveşte în căminul dvs.

  • pentru iPod/iPhone

  • Alimentată cu baterie/CA

Putere totală de ieşire 10 W RMS

Designul compact se potriveşte la orice spaţiu, orice stil de viaţă

Intrare AUX pentru conectare uşoară la aproape orice dispozitiv electronic

Specificaţii tehnice

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1.0

din 5

1

Recenzie

5
4
3
2

15/08/2013

Polska

Polska

Tragedia.

Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.

Acest review a fost făcut pentru DS3100 głośnik ze stacją dokującą

Acest review a fost făcut pentru DS3100 głośnik ze stacją dokującą

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